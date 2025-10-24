Fot. Materiały prasowe. Dane: The Social Security Administration

Echo doniesień o anulowanym filmie o Benie Solo nie cichnie. Informacja pojawiła się w mediach kilka dni i szeroko obiegła przestrzeń internetową. Adam Driver wypowiedział się na temat produkcji, którą miał wyreżyserować Steven Soderbergh i przy okazji najprawdopodobniej złamał NDA. Od razu pojawiły się głosy mówiące o tym, iż było to celowe zagranie ze strony aktora, aby wywrzeć nacisk na Disneyu. Jeśli to prawda, to udało mu się to.

Fani Gwiezdnych Wojen, którym spodobała się idea tego filmu i którzy kochali postać Bena Solo, masowo wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Co więcej - oberwało się nawet osobom decyzyjnym w Disneyu i Lucasfilm, a ich profile obsypano niepochlebnymi komentarzami. Teraz postawiono krok dalej - grupa fanów wynajęła samolot i przygotowała baner: "Uratujcie Polowanie na Bena Solo", który przeleciał nad siedzibą Disney Studios w biały dzień.

Powstała nawet oficjalna petycja, która nawołuje do zebrania jak największej ilości podpisów celem pokazania Disneyowi, iż istnieje zainteresowanie tym projektem wśród widowni. Możecie ją sprawdzić TUTAJ.

Takie przedsięwzięcie od razu budzi skojarzenia z innym popularnym ruchem fanowskim, które faktycznie dopiął swego. Chodzi o ruch Release the Snyder Cut, który to po odejściu Zacka Snydera z pracy nad Ligą Sprawiedliwości i premierze filmu wyreżyserowanego przez Jossa Whedona, podobnie zalewał media społecznościowe wpisami z hashtagiem, tworzył rozmaite grafiki, fanowskie materiały i również doszło do wynajęcia samolotu i przygotowania baneru. Wówczas nawet wykupiono miejsce na Times Square.

Ruch Release the Snyder Cut dopiął swego, a Warner Bros. Pictures zgodziło się na zrealizowanie oryginalnej wizji reżysera, którą zobaczyliśmy dzięki filmowi Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Czy podobne zabiegi ze strony fanów Star Wars doprowadzą jednak do powstania filmu o Benie Solo?

