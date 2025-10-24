placeholder
Fani Star Wars naciskają na Disneya. Samolot z banerem nad studiem i oficjalna petycja

Można powiedzieć, że historia powtarza się na naszych oczach. Kilka lat temu samoloty wynajęte przez fanów Zacka Snydera naciskały na Warner Bros. Teraz podobny nacisk wywierają fani Star Wars na Disneya. Powstała nawet oficjalna petycja.
Wiktor Stochmal
Polowanie na Bena Solo petycja
12. Kylo (+2344) Fot. Materiały prasowe. Dane: The Social Security Administration
Echo doniesień o anulowanym filmie o Benie Solo nie cichnie. Informacja pojawiła się w mediach kilka dni i szeroko obiegła przestrzeń internetową. Adam Driver wypowiedział się na temat produkcji, którą miał wyreżyserować Steven Soderbergh i przy okazji najprawdopodobniej złamał NDA. Od razu pojawiły się głosy mówiące o tym, iż było to celowe zagranie ze strony aktora, aby wywrzeć nacisk na Disneyu. Jeśli to prawda, to udało mu się to.

To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

Fani Gwiezdnych Wojen, którym spodobała się idea tego filmu i którzy kochali postać Bena Solo, masowo wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Co więcej - oberwało się nawet osobom decyzyjnym w Disneyu i Lucasfilm, a ich profile obsypano niepochlebnymi komentarzami. Teraz postawiono krok dalej - grupa fanów wynajęła samolot i przygotowała baner: "Uratujcie Polowanie na Bena Solo", który przeleciał nad siedzibą Disney Studios w biały dzień.

Powstała nawet oficjalna petycja, która nawołuje do zebrania jak największej ilości podpisów celem pokazania Disneyowi, iż istnieje zainteresowanie tym projektem wśród widowni. Możecie ją sprawdzić TUTAJ.

Gwiezdne Wojny: Polowanie na Bena Solo - samolot nad studiem

arrow-left
Gwiezdne Wojny: Polowanie na Bena Solo - samolot nad studiem
Źródło: fot. X (@daily_kaylee16)
arrow-right

Takie przedsięwzięcie od razu budzi skojarzenia z innym popularnym ruchem fanowskim, które faktycznie dopiął swego. Chodzi o ruch Release the Snyder Cut, który to po odejściu Zacka Snydera z pracy nad Ligą Sprawiedliwości i premierze filmu wyreżyserowanego przez Jossa Whedona, podobnie zalewał media społecznościowe wpisami z hashtagiem, tworzył rozmaite grafiki, fanowskie materiały i również doszło do wynajęcia samolotu i przygotowania baneru. Wówczas nawet wykupiono miejsce na Times Square. 

Ruch Release the Snyder Cut dopiął swego, a Warner Bros. Pictures zgodziło się na zrealizowanie oryginalnej wizji reżysera, którą zobaczyliśmy dzięki filmowi Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Czy podobne zabiegi ze strony fanów Star Wars doprowadzą jednak do powstania filmu o Benie Solo?

Największe kontrowersje Star Wars wśród fanów

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

arrow-left
10. Największy plot twist w historii
arrow-right

Źródło: x.com (@sw_holocron)

Wiktor Stochmal
