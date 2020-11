Star Wars: Echoes of Darkness - zobaczcie zwiastun aktorskiego filmu fanowskiego. Rewelacja!

screen ze zwiastuna z YouTube z kanału Sneaky Zebra

Star Wars: Echoes of Darkness to nadchodząca produkcja fanowska od kreatywnego zespołu Sneaky Zebra. Na kanale twórców pojawił się już zwiastun filmu. Trzeba przyznać, że zapowiedziane dzieło wygląda na produkcję na bardzo wysokim poziomie. Za reżyserię odpowiedzialny jest Gary Scullion, a funkcję producenta objął Nick Acott.

Twórcy zaprezentowali światu trailer swojej fanowskiej produkcji i przy okazji poprosili o pomoc w sfinansowaniu jego powstania. Tylko z pomocą internautów dzieło będzie mogło zostać ukończone.

Mamy dla was pierwszy oficjalny zwiastun fanowskiego filmu Star Wars: Echoes of Darkness. Pomóżcie nam w całosci powołać do życia tę wizję. Doceniamy wsparcie, które okazywaliście nam przez lata, i mamy nadzieję, że stworzymy coś, czego będzie częścią i z czego będziecie dumni. Szczerze wierzymy, że będziecie zachwyceni - zapowiadają twórcy.

W obsadzie znaleźli się Mark Joseph, Laura Tolton, Katrina Allen, Charlie Bond, James Hamer-Morton, Jon Campling oraz Richard Ash. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun Star Wars: Echoes of Darkness i dowiedzieć się, co twórcy mówią o nadchodzącej produkcji.



Przyznacie, że film Star Wars: Echoes of Darkness zapowiada się świetnie.