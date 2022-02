Star Wars: Galactic Starcruiser - nowe wideo daje lepsze spojrzenie na hotel inspirowany Gwiezdnymi wojnami

Źródło: Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser to hotel inspirowany światem Gwiezdnych wojen, który zostanie otwarty 1 marca 2022 roku w Walt Disney World. Atrakcja ma imitować podróż galaktycznym statkiem. Do sieci trafiło nowe wideo promujące miejsce, które przedstawia osoby stojące za hotelem. Są to dyrektor kreatywny Scott Trowbridge , dyrektor ds. wciągających wrażeń Mikhael Tara Garver i dyrektor kreatywny Cory Rouse.

W atrakcji uczestnicy będą mogli między innymi uczestniczyć w lekcjach walki mieczem świetlnym czy dać sobie zrobić makijaż upodabniający ich do kosmitów. Goście są zachęcani do interakcji z aktorami w hotelu, aby sami mogli pisać swoją historię, czyli obrać ścieżkę Jedi albo Sithów.

Star Wars: Galactic Starcruiser - wideo promocyjne

Star Wars: Galactic Starcruiser

Ponadto w atrakcji opracowano nową technologię, aby zapewnić większe wrażenia. Jak wyjaśnił Trowbridge, system obrazów w czasie rzeczywistym przebiega przez statek, synchronizując okna w korytarzach, pokojach gościnnych i salach zajęć, aby stworzyć poczucie realizmu dla gości, gdy patrzą w przestrzeń kosmiczną. Goście korzystający z aplikacji Disney Parks Play mogą otworzyć specjalny plan podróży zawierający szczegółowe informacje na temat działań na statku.

