Star Wars - film z Rey opóźniony? Aktorka zdradza, dlaczego wraca do tego świata

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Reklama

O nowym filmie ze świata Gwiezdnych Wojen, w którym miałaby powrócić postać Rey grana przez Daisy Ridley, mówi się już od jakiegoś czasu, ale nadal niewiele o nim wiadomo poza niesprawdzonymi plotkami. Daniel Richtman, wiarygodny i rzetelny scooper, w jednej z nich zapowiedział, że Star Wars: New Jedi Order rozpocznie prace na planie jeszcze we wrześniu 2024 roku. Teraz wycofuje się z tamtych słów i informuje o opóźnieniu, które dotknie tę produkcję. Zdjęcia mają się rozpocząć dopiero w przyszłym roku. Film miałby się wówczas pojawić najwcześniej w 2027 roku.

Wydaje się jednak, że na produkcję warto czekać. Opowiedziała o tym Daisy Ridley:

Zapytali mnie o to, czy chcę zrobić ten film na podstawie samego pomysłu, jeszcze bez napisanego scenariusza. Gdyby nie przekonał mnie pomysł, to film by nie powstawał. Pozwoliłam sobie na dzień na rozważania, ale doszłam do wniosku, że świetnie się bawiłam robiąc tamte filmy. Ta nowa przygoda zapowiada się fajnie, więc czemu nie? Moje podejście jest proste: nie wróciłabym gdybym nie była przekonana, że tę historię warto opowiedzieć.

New Jedi Order - o czym jest?

Przypomnijmy, że historia rozgrywać się będzie 15 lat po wydarzeniach z ostatniej części Sagi i przedstawi Rey jako przywracającą Zakon Jedi.

Jak donosi ceniony scooper Daniel Richtman, wcześniejsze informacje o tym, że protagonistami filmu o Rey będzie dwóch młodych Jedi i tajemniczy złoczyńca, nie są zgodne z prawdą. Według jego źródeł w produkcji ma się pojawić "wielu nowych, głównych bohaterów", którzy będą przedstawicielami "młodych dorosłych".

Star Wars: New Jedi Order – data premiery nie została jeszcze wyznaczona.

Gwiezdne Wojny - oto najpotężniejsi Jedi