Star Wars Jedi: Ocalały tylko na PC, PS5 i Xbox Series S/X. Reżyser wyjaśnia powody tej decyzji

fot. EA

Wraz z premierą debiutanckiego zwiastuna gry Star Wars Jedi: Ocalały ujawniono, że ominie ona poprzednią generację konsol i pojawi się wyłącznie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Taka decyzja prawdopodobnie spotka się z mieszanym odbiorem ze strony społeczności, ale twórcy zapewniają, że jest to przemyślane i ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości.

Stig Asmussen, reżyser nadchodzącej produkcji, udzielił wywiadu dla serwisu starwars.com, w którym opowiedział o możliwościach, jakie oferuje nowa generacja konsol.

Myślę, że największą rzeczą jest ray tracing lub oświetlenie. Możemy robić oświetlenie w czasie rzeczywistym, na poziomie wykraczającym nad wszystko to, co robiliśmy do tej pory. Dzięki temu, że jest to w czasie rzeczywistym, efekty zmian widzimy w zasadzie od razu. Tym samym mamy więcej czasu na poprawki i możemy osiągnąć rezultaty, które są bardziej filmowe.

Reżyser wspomniał również o zdecydowanie szybszych dyskach zastosowanych w konsolach obecnej generacji, co również nie pozostaje bez wpływu zarówno na proces twórczy, a przy okazji będzie odczuwalne również przez graczy.

Oprócz tego mamy w tych konsolach niezwykle szybkie dyski, które pozwalają szybko wczytywać wiele zawartości. Zawsze pracowałem nad streamingiem gier, nad grami bez ekranów ładowania. Dzięki konsolom z szybkimi dyskami jest to jeszcze łatwiejsze.

Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutuje w 2023 roku. O grze na ten momenty nie wiemy zbyt wiele, ale wcielający się w głównego bohatera Cameron Monaghan zapewnił na Twitterze, że będzie ona "złożonym i dojrzałym" rozwinięciem poprzedniczki.

