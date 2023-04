Star Wars Jedi: Ocalały - pudełkowa wersja wymaga pobrania danych z sieci? Zdjęcie wzbudziło wątpliwości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające finalną grę Star Wars Jedi: Ocalały w kartonowych pudłach. Dostawy produktu do sklepów to nic nowego, bo premiera tej produkcji zbliża się wielkimi krokami. Tym razem jednak fotografia wywołała zaniepokojenie u graczy konsolowych. Na pudełku widzimy bowiem napis wskazujący na to, że do zabawy niezbędne będzie pobranie danych z sieci. Sformułowanie "download required" wydaje się sugerować, że będzie to konieczny krok, a nie coś opcjonalnego jak na przykład aktualizacja.

Trudno powiedzieć, jak dokładnie będzie to wyglądać i ile danych trzeba będzie pobrać. Warto jednak przypomnieć, że już jakiś czas temu zdradzono, że Ocalały nie będzie małym tytułem, a gracze będą musieli przygotować ponad 150 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Star Wars Jedi: Ocalały - premiera gry już 28 kwietnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.