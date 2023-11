Star Wars: Knights of the Old Republic - remake obecnie nie znajduje się w produkcji? Prace nad grą miały zostać wstrzymane

fot. materiały prasowe

Star Wars: Knights of the Old Republic to gra RPG z 2004 roku, która zebrała wysokie oceny, a na przestrzeni lat została uznana za produkcję kultową i zebrała spore grono wiernych fanów. Mogłoby się wydawać, że decyzja o jej odświeżeniu i przygotowaniu remake'u to strzał w dziesiątkę, a twórcom i wydawcy nic nie stanie na przeszkodzie, by dostarczyć taki tytuł na rynek. Nieoficjalne doniesienia wskazują jednak, że jest zupełnie inaczej.

Remake Star Wars: KOTOR zapowiedziano we wrześniu 2021 roku. Jakiś czas później do sieci zaczęły trafiać informacje o problemach wokół tego projektu, a w tym roku wpisy na jej temat zaczęły znikać z sieci, co wyjaśniono wygaśnięciem praw do muzyki. Teraz zaś oliwy do ognia dolał Jeff Grubb, który stwierdził, że aktualnie żadne studio nie zajmuje się rozwojem tej produkcji.

Plotka mówiła, że grę zabrano firmie Aspyr, która pracowała nad wieloma remasterami gier z Gwiezdnych Wojen i przekazano do Saber Interactive. Były pogłoski, ze następnie przekazano ją gdzieś indziej. Chciałbym to wyjaśnić - prace nad tą grą zostały wstrzymane, kropka. Żadne studio nie pracuje nad tą grą.