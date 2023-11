Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun przedstawia Harley Quinn. Wkrótce odbędą się testy alfa

fot. WBIE

Reklama

Wygląda na to, że Suicide Squad: Kill the Justice League, po wcześniejszych problemach, jest już na prostej drodze do premiery. Niedawno wypuszczono pierwszy odcinek serii materiałów poświęconych kulisom powstawania tej produkcji, a teraz do sieci trafił kolejny jej zwiastun. Tym razem dostaliśmy krótkie wideo, które skupia się na przedstawieniu postaci Harley Quinn. Dowiadujemy się z niego, że zna się ona na akrobatyce, broni oraz technologii wykorzystywanej przez Batmana.

Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun gry

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Zapowiedziano, że w dniach 30 listopada - 4 grudnia odbędą się zamknięte testy Suicide Squad: Kill the Justice League, dzięki którym szczęśliwcy (zapisanie się nie gwarantuje udziału) będą mieli okazję sprawdzić ten tytuł przed premierą. Warto natomiast zaznaczyć, że do wzięcia udziału konieczne jest podpisanie NDA, co oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych materiałów z rozgrywki w sieci.

Premierę gry zaplanowano na 2 lutego 2024 roku. Trafi ona na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.