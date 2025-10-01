Czy Mara Jade wraca do kanonu Star Wars? Oto potencjalna aktorka, która ją zagra

Lucasarts

Mara Jade jako Ręka Imperatora to coś znacznie więcej niż tylko żona Luke’a Skywalkera w starym uniwersum Gwiezdnych wojen. Stworzona przez legendarnego autora Timothy’ego Zahna, znanego chociażby z książek o Admirale Thrawnie, jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii franczyzy. Jej historia odkupienia ukazuje przemianę z lojalnej służki Palpatine’a w prawdziwą Jedi.

Disney, krótko po przejęciu Lucasfilmu w 2012 roku, ogłosił, że stare uniwersum jest niekanoniczne i nazywane teraz Legendami.

Niektórym postaciom udało się jednak przejść z Legend do kanonu (najbardziej znanym przykładem jest wspomniany Wielki Admirał Thrawn). Mara stanowi jednak większe wyzwanie, ponieważ w obecnej ciągłości kanonicznej trudno znaleźć miejsce na jej historię, gdyż nic nie wiadomo o jakichkolwiek relacjach romantycznych Luke'a Skywalkera. A przynajmniej tak się wydawało – aż do pojawienia się nowych plotek…

Skąd nagle dyskusja o postaci Mary Jade?

Fani byli zachwyceni, gdy Amy Adams dołączyła do obsady filmu Star Wars: Starfighter, nadchodzącej produkcji w reżyserii Shawna Levy’ego. Szczególnie ekscytujące było to, że potwierdzono, iż rudowłosa aktorka wcieli się w matkę młodego, wrażliwego na Moc bohatera granego przez Flynna Graya. Wielu entuzjastów zasugerowało, że mogłaby być kanoniczną wersją Mary Jade.

Początkowo te teorie były raczej zabawne gdyż niemalże każdą rudowłosą aktorkę w świecie Star Wars kojarzono z Marą. Jednak teraz branżowi scooperzy: John Rocha i Daniel Richtman, podali, że postać Adams ma pojawić się jako była Jedi. Sprawiło to, że spekulacje rozgorzały na nowo.

Amy Adams - zdjęcie