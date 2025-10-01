Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Mara Jade wraca do kanonu Star Wars? Oto potencjalna aktorka, która ją zagra

Popularna postać dawnego kanonu Gwiezdnych Wojen znów jest tematem plotek. Tym razem rozgłos zyskał casting Amy Adams, która ma pojawić się w nadchodzącym Star Wars: Starfighter jako była Jedi.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  amy adams 
star wars mara jade
Amy Adams - zdjęcie Lucasarts
Reklama

Mara Jade jako Ręka Imperatora to coś znacznie więcej niż tylko żona Luke’a Skywalkera w starym uniwersum Gwiezdnych wojen. Stworzona przez legendarnego autora Timothy’ego Zahna, znanego chociażby z książek o Admirale Thrawnie, jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii franczyzy. Jej historia odkupienia ukazuje przemianę z lojalnej służki Palpatine’a w prawdziwą Jedi.

Disney, krótko po przejęciu Lucasfilmu w 2012 roku, ogłosił, że stare uniwersum jest niekanoniczne i nazywane teraz Legendami. 

Niektórym postaciom udało się jednak przejść z Legend do kanonu (najbardziej znanym przykładem jest wspomniany Wielki Admirał Thrawn). Mara stanowi jednak większe wyzwanie, ponieważ w obecnej ciągłości kanonicznej trudno znaleźć miejsce na jej historię, gdyż nic nie wiadomo o jakichkolwiek relacjach romantycznych Luke'a Skywalkera. A przynajmniej tak się wydawało – aż do pojawienia się nowych plotek…

Skąd nagle dyskusja o postaci Mary Jade?

Fani byli zachwyceni, gdy Amy Adams dołączyła do obsady filmu Star Wars: Starfighter, nadchodzącej produkcji w reżyserii Shawna Levy’ego. Szczególnie ekscytujące było to, że potwierdzono, iż rudowłosa aktorka wcieli się w matkę młodego, wrażliwego na Moc bohatera granego przez Flynna Graya. Wielu  entuzjastów zasugerowało, że mogłaby być kanoniczną wersją Mary Jade.

Początkowo te teorie były raczej zabawne  gdyż niemalże każdą rudowłosą aktorkę w świecie Star Wars kojarzono z Marą. Jednak teraz branżowi scooperzy: John Rocha i Daniel Richtman, podali, że postać Adams ma pojawić się jako była Jedi. Sprawiło to, że spekulacje rozgorzały na nowo.

Amy Adams - zdjęcie

Amy Adams - zdjęcieŹródło: Warner Bros.

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  amy adams 
star wars mara jade
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spider-Man
-
Plotka

W Avengers: Doomsday jest Spider-Man - tylko który? Reżyserzy mogli też zapowiedzieć giganta Marvela

2 21. Ray Barone (Wszyscy kochają Raymonda )
-

Niespodzianka na 30-lecie Wszyscy kochają Raymonda. Będzie odcinek specjalny

3 We Bury the Dead
-

Daisy Ridley zawalczy z zombiakami. Zwiastun We Bury the Dead

4 Odrzuceni
-

Nowy serial twórcy Synów Anarchii jeszcze w tym roku! Pierwsze zdjęcia i data premiery Odrzuceni

5 Syn Cieśli
-

Nicolas Cage w horrorze o Jezusie. Zwiastun filmu Syn Cieśli

6 foto. materiały prasowe
-

Czy reżyser Logana porzucił Star Wars i DC dla Paramount? Odpowiedź jest niejasna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV