fot. Ubisoft

Reklama

Humberly González pojawiła się w filmie Tarot i pojawi w produkcji Star Trek: Section 31. Wcześniej jednak stała się twarzą jednej z gier w świecie Gwiezdnych Wojen, dokładając tę markę science fiction do swojego portfolio. W grze Ubisoftu wcieliła się w główną bohaterkę, Kay Vess. Aktorka nie tylko udzieliła postaci głosu, ale też uczestniczyła w sesjach motion-capture. Opowiedziała o swoim doświadczeniu.

Kiedy pierwszy raz ją stworzono, to była bardziej cyniczna, gwałtowna i zadziorna. Moje wcielenie w nią oznaczało wniesienie wrażliwości - pęknięć w tarczy i wad, z którymi musiała sobie radzić. Dla mnie to właśnie sprawia, że to złożona i rozbudowana postać. Skoro jest amatorką, to jak się to objawia w świecie? Czego ona się uczy? Mieliśmy okazję doświadczyć tego okresu w chronologii Gwiezdnych Wojen, który każdy zna, ale ze świeżej perspektywy, innych oczu. Co się dzieje, gdy Kay Vess staje twarzą w twarz z Jabbą, który operuje jednym z największych przestępczych syndykatów w galaktyce? Ona go nie zna. To bardzo fajne doświadczenie, żeby wsadzić tego amatora do świata, który znamy i wiemy, że jest niebezpieczny.

Kay Vess pojawi się w wersji aktorskiej?

W uniwersum Gwiezdnych Wojen dochodziło już do adaptowania postaci z kreskówek na wielki i mały ekran, ale nie spotkało to jeszcze żadnego growego bohatera z tego świata. Kay Vess ze Star Wars Outlaws mogłaby być pierwsza, a Humberly González jest na to otwarta.

Uważam, że niesamowite byłoby zobaczenie Kay Vess w wersji aktorskiej. Jedna rzecz, której nie widać w animacjach, to te mikro-ekspresje, które ludzie robią, a które widać na ekranie. To byłoby niezwykłe doświadczenie dla mnie, by założyć jej strój, być ucharakteryzowaną, przeżywać interakcje z innymi ludźmi, kreaturami. To byłoby spełnienie marzeń. Nie powiedziałabym "nie" takiej okazji. Uważam, że jest mnóstwo możliwości na zobaczenie Kay Vess, bo jesteśmy w czasach Oryginalnej Trylogii i jest wiele okazji na to, żeby się gdzieś pokazała. To byłoby niesamowite i uważam, że fani by to pokochali.