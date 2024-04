Star Wars Outlaws - zwiastun fabularny i data premiery. Kay Vess wyrusza w wielką podróż!

fot. Ubisoft

Star Wars Outlaws to nadchodząca przygodowa gra akcji w uniwersum Gwiezdnych Wojen, za której stworzenie odpowiada zespół Massive Entertainment. W produkcji wcielimy się w Kay Vess, która wraz ze swoim towarzyszem Nixem pragnie rozpocząć nowe życie. Rozgrywka połączy między innymi eksplorację, walkę i skradanie, nie zabraknie też segmentów, w których zasiądziemy za sterami pojazdów. Co ciekawe, będzie to również pierwsza gra Star Wars z klasycznym otwartym światem, który będzie można swobodnie zwiedzać.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sieci pojawił się nowy zwiastun gry, tym razem skupiający się na przedstawieniu zarysu fabuły i wprowadzeniu graczy w historię. Z materiałem możecie zapoznać się poniżej.

Star Wars: Outlaws - zwiastun fabularny

Obok tego opublikowano wersję z omówieniem twórców gry.

Przy okazji ujawniona została również data premiery Star Wars Outlaws. Na grę nie będziemy musieli długo czekać, bo trafi ona na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 30 sierpnia tego roku!

