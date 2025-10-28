Reklama
Zapomniany film Star Wars nadal może powstać. Nie trafi jednak do kin

Kilka lat temu zapowiedziano film Star Wars: Rogue Squadron, który miałaby wyreżyserować Patty Jenkins. Wydawało się, że o projekcie już wszyscy zapomnieli, ale nowa plotka sugeruje, że Lucasfilm odświeży cały pomysł, który... nie trafi do kin.
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
patty jenkins star wars: rogue squadron
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Star Wars fot. Lucasfilm Ltd.
Disney w ostatnich dniach zmaga się z fanowskim protestem, który wcale nie słabnie. Niezadowoleni fani Gwiezdnych Wojen nawołują do wznowienia produkcji filmu o Benie Solo z Adamem Driverem w roli głównej. Tymczasem nowa plotka sugeruje, że to inny projekt sprzed lat może ostatecznie zostać zrealizowany.

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Mowa o filmie Star Wars: Rogue Squadron, który zapowiedziano jeszcze w 2022 roku. Produkcję miała wyreżyserować Patty Jenkins, twórczyni m.in. kinowej Wonder Woman z Gal Gadot. Pierwotnie projekt miał się pojawić w kinach po jej filmie o Kleopatrze, ale o nim również słuch zaginął. Później wszystko wskazywało na to, że produkcja trafiła do szuflady, choć w mediach pojawiały się doniesienia o ponownym rozpoczęciu prac - to jednak do niczego konkretnego nie doprowadziło.

Zdaniem scoopera MyTimeToShineHello, którego doniesienia w przeszłości się sprawdzały, Rogue Squadron może powstać, ale nie jako film. Lucasfilm rzekomo pracuje nad projektem, ale ten miałby zostać przemianowany na serial telewizyjny. Nie jest to wielka nowość. Sama Kathleen Kennedy w przeszłości twierdziła, że ten projekt może ulec zmianom i trafić na mały ekran.

Film pierwotnie opisano jako historię, która opowiedziałaby o nowym pokoleniu pilotów gwiezdnych myśliwców. Jeśli faktycznie powstanie, to nie będzie jedynym w podobnej tematyce - na ekrany kin ma wkroczyć Star Wars: Starfighter z Ryan Goslingem i w reżyserii Shawna Levy'ego.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal

