Wyciekły zestawy LEGO ze Star Wars: Skeleton Crew. To statek bohaterów

Z wycieku zestawów LEGO związanych z serialem Star Wars: Skeleton Crew dowiadujemy się, że statek bohaterów nazywa się The Onyx Cinder. To na jego pokładzie postać grana przez Jude'a Lawa, która według LEGO ma na imię Jod, będzie podróżować z grupką młodzików. Ich imiona są też podane na opakowaniu, ale trudno je odczytać. Według wielu może być to Wim, Fera, KS oraz Neel.

Star Wars: Skeleton Crew - wyciek LEGO

Star Wars: Skeleton Crew - o czym jest serial?

Historia skupia się na czwórce dzieciaków, którzy dokonują odkrycia czegoś tajemniczego na rodzinnej planecie. To doprowadza do tego, że przez przypadek gubią się w tajemniczej i nieznanej galaktyce. Gdy będą szukać drogi powrotnej do domu, napotkają na swojej drodze nietypowych sojuszników i groźnych wrogów. Towarzyszy im mężczyzna, który według spekulacji prawdopodobnie jest Jedi

W obsadzie są Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Ryan Kiera Armstrong, Tunde Adebimpe oraz Kerry Condon. Twórcą i showrunnerem jest Jon Watts, znany z kinowej trylogii przygód Spider-Mana. Za kamerą odcinków takie osoby jak Christopher Ford, David Lowery, duet znany jako the Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard oraz Lee Isaac Chung.

Star Wars: Skeleton Crew - premiera ma odbyć się w grudniu 2024 roku w Disney+.