Star Wars: Skeleton Crew - kolejny świetny reżyser w ekipie. Nazwisko trafia do sieci

fot. materiały prasowe // Disney+

Jak donosi One Take News kolejnym odkrytym reżyserem serialu Star Wars: Skeleton Crew jest David Lowery, który doskonale znany jest z pracy dla prestiżowego studia A24 znanego z jakościowych filmów artystycznych. Każdy kto oglądał jego Zielony Rycerz. Green Knight wie, na co go stać. Według źródeł wyreżyserował on co najmniej jeden odcinek.

Star Wars: Skeleton Crew - reżyserzy

Wcześniej ogłoszono, że za kamerą jednego odcinka stanął także duet znany jako Danielsowie. Dopiero co zdobyli Oscara za film Wszystko wszędzie naraz. Filmowcy potwierdzili tamte doniesienia. Zdjęcia na planie zakończyły się w 2022 roku. W dniach 7-10 kwietnia odbywa się Star Wars Celebration i wówczas najpewniej poznamy nowe szczegóły i być może zobaczymy zwiastun.

Skeleton Crew opowiada o grupie dzieciaków, którzy zagubili się w galaktyce i próbują odnaleźć drogę do domu. Inspiracją dla twórców jest kultowy film Goonies. Twórcą serialu jest Jon Watts, reżyser trylogii o Spider-Manie z MCU. Jon Favreau i Dave Filoni są producentami.