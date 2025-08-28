Znamy obsadę Star Wars: Starfighter! Kto wystąpi obok Ryana Goslinga?
Produkcja filmu Star Wars: Starfighter oficjalnie ruszyła! Mamy potwierdzenie od reżysera, a także ujawniono kolejnych aktorów z gwiazdorskiej obsady.
W końcu mamy potwierdzenie obsady nadchodzącego filmu Star Wars: Starfighter z uniwersum Gwiezdnych Wojen.
Star Wars: Starfighter - obsada
Do obsady filmu dołączyli: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Już wcześniej ogłoszono, że zagra w nim Ryan Gosling.
Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?
Star Wars: Starfighter - zdjęcie z planu
Akcja filmu rozegra się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Shawn Levy jest reżyserem produkcji, zaś Jonathan Tropper - scenarzystą.
Reżyser wydał oficjalne oświadczenie odnośnie faktu, iż produkcja się już rozpoczęła.
Data premiery Star Wars: Starfighter została zapowiedziana na 28 maja 2027.
Źródło: deadline
