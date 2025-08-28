Znamy obsadę Star Wars: Starfighter! Kto wystąpi obok Ryana Goslinga?

IMDb

W końcu mamy potwierdzenie obsady nadchodzącego filmu Star Wars: Starfighter z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Starfighter - obsada

Do obsady filmu dołączyli: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Już wcześniej ogłoszono, że zagra w nim Ryan Gosling.

Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

Star Wars: Starfighter - zdjęcie z planu

Lucasfilm

Akcja filmu rozegra się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Shawn Levy jest reżyserem produkcji, zaś Jonathan Tropper - scenarzystą.

Reżyser wydał oficjalne oświadczenie odnośnie faktu, iż produkcja się już rozpoczęła.

Czuję głębokie podekscytowanie i zaszczyt, rozpoczynając produkcję Star Wars: Starfighter . Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie, zapraszając mnie do stworzenia oryginalnej przygody w tej niesamowitej galaktyce Star Wars - to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno pod względem twórczym, jak i osobistym. Gwiezdne Wojny ukształtowały moje wyobrażenie tego, czym potrafi być historia, jak bohaterowie i filmowe momenty mogą pozostać z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki opowiadania historii z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to emocjonalny dreszcz na całe życie.

Data premiery Star Wars: Starfighter została zapowiedziana na 28 maja 2027.