placeholder
Reklama
placeholder

Znamy obsadę Star Wars: Starfighter! Kto wystąpi obok Ryana Goslinga?

Produkcja filmu Star Wars: Starfighter oficjalnie ruszyła! Mamy potwierdzenie od reżysera, a także ujawniono kolejnych aktorów z gwiazdorskiej obsady.
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  star wars 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
Ryan Gosling IMDb
Reklama

W końcu mamy potwierdzenie obsady nadchodzącego filmu Star Wars: Starfighter z uniwersum Gwiezdnych Wojen. 

Star Wars: Starfighter - obsada 

Do obsady filmu dołączyli: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Już wcześniej ogłoszono, że zagra w nim Ryan Gosling.

Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

Star Wars: Starfighter - zdjęcie z planu

nullLucasfilm

Akcja filmu rozegra się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Shawn Levy jest reżyserem produkcji, zaś Jonathan Tropper - scenarzystą. 

Reżyser wydał oficjalne oświadczenie odnośnie faktu, iż produkcja się już rozpoczęła. 

Czuję głębokie podekscytowanie i zaszczyt, rozpoczynając produkcję Star Wars: Starfighter. Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie, zapraszając mnie do stworzenia oryginalnej przygody w tej niesamowitej galaktyce Star Wars - to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno pod względem twórczym, jak i osobistym. Gwiezdne Wojny ukształtowały moje wyobrażenie tego, czym potrafi być historia, jak bohaterowie i filmowe momenty mogą pozostać z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki opowiadania historii z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to emocjonalny dreszcz na całe życie.

Data premiery Star Wars: Starfighter została zapowiedziana na 28 maja 2027

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  star wars 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Lazarus
-

Nowy thriller Harlana Cobena nadchodzi na Prime Video. Kiedy obejrzymy serial Lazarus?

2 Robin Hood (2025)
-

Robin Hood z pierwszym zwiastunem. Jak wygląda nowa interpretacja bohatera?

3 Bugonia
-

Emma Stone porwana przez fanów teorii spiskowych. Zwiastun filmu Bugonia

4 March of Giants
-

Pierwsi gracze już wkrótce sprawdzą March of Giants. To nowa MOBA od Amazon Games

5 Destiny: Rising
-

Premierowy zwiastun Destiny: Rising. Darmowy spin-off zadebiutował na urządzeniach mobilnych

6 Luke Cage
-
Plotka

Luke Cage powróci w MCU? Może się pojawić w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e165

Moda na sukces

s15e14

Masterchef (US)

s11e06

Wykute w ogniu

s11e07

Wykute w ogniu

s38e156

Zatoka serc

s38e157

Zatoka serc

s38e158

Zatoka serc

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Armie Hammer
Armie Hammer

ur. 1986, kończy 39 lat

David Fincher
David Fincher

ur. 1962, kończy 63 lat

Jason Priestley
Jason Priestley

ur. 1969, kończy 56 lat

Katie Findlay
Katie Findlay

ur. 1990, kończy 35 lat

Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV