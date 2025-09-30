Star Wars: Starfighter ma być pierwszą częścią trylogii! Planowano "duże cameo"
Choć planowany na 2027 film Star Wars: Starfighter miał być jedną z produkcji planowanych na jedną część, istnieje szansa, że stanie się pierwszą częścią serii! Sprawdźcie nowe doniesienia w tym temacie.
Star Wars: Starfighter to film, który miał być nową, niezależną produkcją z kultowej franczyzy - przeciwnie do The Mandalorian & Grogu, bazującego na popularnym serialu Disney+. Nowe plotki sugerują jednak, że twórcy mają nieco inne plany co do tej "niezależności".
Star Wars: Starfighter - nowa plotka
Według informacji przekazywanych przez MyTimeToShineHello, Lucasfilm planuje zrobić ze Starfightera pierwszą część nowej trylogii. W filmie ma pojawić się jakieś znaczące cameo, które ma być zapowiedzią kontynuacji - najbardziej prawdopodobną kandydatką wydaje się Daisy Ridley jako Rey Skywalker. Od dłuższego czasu czeka ona na dalszy ciąg swojej historii po wydarzeniach z filmu Skywalker: Odrodzenie z 2019 roku. Mogłaby więc grać ona pierwsze skrzypce w drugiej części Starfightera.
O czym opowie film Star Wars: Starfighter? Wyciekł istotny detal
Star Wars: Starfighter - co wiadomo?
Nie znamy jeszcze szczegółów fabularnych - wiemy jedynie, że ma być to "nowa, niezależna przygoda" oraz historia osadzona w okresie czasu, którego wcześniej nie poznaliśmy w Gwiezdnych Wojnach.
W obsadzie znaleźli się: Ryan Gosling, Flynn Gray, Mia Goth, Matt Smith, Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman i Daniel Ings. Reżyserem jest Shawn Levy, zaś scenarzystą - Jonathan Tropper.
Premiera kinowa filmu Star Wars: Starfighter została zaplanowana na 28 maja 2027 roku.
Źródło: comicbookmovie
