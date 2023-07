Star Wars: Tales from the Death Star - nowy komiks od Dark Horse. Zniszczona Gwiazda Śmierci, demoniczny Ewok i ukryte zło

fot. StarWars.com // screenrant.com

Star Wars: Tales from the Death Star to nowy komiks od wydawnictwa Dark Horse Comics. Jest antologią, która będzie zawierać wiele opowieści związanych z tytułową Gwiazdą Śmierci, napisanych przez scenarzystę Cavana Scotta. Z kolei za rysunki odpowiadają tacy artyści jak Eric Powell, Vincenzo Riccardi, Soo Lee, Juan Samu i Ingo Römling.

Serwis StarWars.com w czasie San Diego Comic Con zaprezentował kilka stron z nadchodzącego komiksu, który zostanie wydany w twardej oprawie. Wygląda na to, że niektóre historie będą mieć charakter horroru. Kilka paneli pokazuje, że upiorne istoty atakują imperialny myśliwiec TIE. Jednym ze stworzeń jest Ewok, którego fani kojarzą z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Stworzenie niespodziewanie przeobraża się w bestię. Prawdopodobnie te istoty zostały zabite przez siły Imperium, a teraz szukają zemsty za popełnione zbrodnie. Na pozostałych panelach możemy też zobaczyć inne potwory oraz zombie.

Zobaczcie poniżej opublikowane strony oraz okładkę komiksu, którego pierwszy zeszyt trafi do sprzedaży 5 września.

"To nie księżyc…". Nawet porozrzucane i zniszczone ruiny Gwiazdy Śmierci są złowrogim miejscem. Od zniszczenia Alderaan po cień Forest Moon, obce stworzenia, widmowe statki kosmiczne, śmiercionośne artefakty i mściwe duchy przemierzają korytarze niesławnej stacji kosmicznej. Scenarzysta Cavan Scott (Tales from the Rancor Pit, Star Wars: The High Republic) oraz zespół wielkich artystów (Eric Powell, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Ingo Roemling i Juan Samu) ujawniają ukryte zło, które czai się w zwęglonych pozostałościach największej siły ognia we wszechświecie.