Star Wars - zyski i straty filmów Disneya. Jeden wielki sukces i jedna wielka klapa

fot. Lucasfilm Ltd.

Reklama

Kilka dni temu Forbes opublikował obszerny artykuł, w którym poruszono kwestię wyników finansowych filmów ze świata Gwiezdnych Wojen od momentu przejęcia tej franczyzy przez Disneya z rąk George'a Lucasa. Przypomnijmy, że do tej pory ukazało się pięć kinowych produkcji - trzy z Gwiezdnej Sagi, a także dwa spin-offy, które opowiadały historie spoza głównej opowieści. Ostatni z projektów ukazał się w 2019 roku i od tamtego czasu nastała długa przerwa od kinowych pokazów. Nowym filmem będzie The Mandalorian & Grogu, który zadebiutuje w 2026 roku.

Fani Star Wars naciskają na Disneya. Samolot z banerem nad studiem i oficjalna petycja

Z okazji publikacji tego tekstu informowaliśmy m.in. o zarobku filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wydawałoby się, że negatywne recenzje, fatalna opinia w mediach społecznościowych i najniższy wynik box office z Trylogii Sequeli sprawiły, że produkcja na siebie nie zarobiła, a jednak tak się stało.

Star Wars - zyski i straty filmów Disneya

Dziś przygotowaliśmy dla Was pełną listę bazującą na informacjach Forbesa. Oto lista disneyowskich filmów ze świata Gwiezdnych Wojen. Ile czystego zysku udało im się wygenerować? Jedna z nich z kolei przyniosła duże straty dla studia. Zgadniecie jaka?