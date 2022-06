Starfield - jak będzie wyglądać 1000 planet w grze? Todd Howard tłumaczy

fot. Bethesda

Podczas pokazu rozgrywki ze Starfield zorganizowanego na Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 ujawniono, że w grze znajdzie się około 1000 planet, na powierzchni których będą mogli wylądować gracze. Liczba ta jest naprawdę spora i z pewnością wywołała sporo pytań u części społeczności. Todd Howard postanowił odnieść się do tej kwestii w trakcie wywiadu przeprowadzonego dla serwisu IGN.

Howard zapewnił, że w grze znajdzie się najwięcej ręcznie robionych elementów w historii studia. Wspomniał między innymi o ponad 200 tysiącach napisanych linii dialogowych. Podczas eksploracji natkniemy się jednak także na rzeczy generowane proceduralnie - w tym planety, z których nie wszystkie będą w równym stopniu wypełnione zawartością.

W kosmosie jest wiele lodowych kul i była to jedna z tych rzeczy, nad którymi mocno się zastanawialiśmy. Myśleliśmy o tym, co jest ciekawego w tych lodowych kulach. Ostatecznie uznaliśmy, że są one tym czym są. Wolimy jednak je mieć i powiedzieć graczom, że mogą na nich wylądować. Są tam surowce, możecie je zebrać, spędzić dziesięć minut i uznać: "ok, teraz stąd odlecę i wrócę na planetę, która ma więcej zawartości, gdzie będę podążał za konkretnym zadaniem.

W dalszej części rozmowy Howard przyznał, że twórcy chcą oddać w ręce graczy sporo swobody.

Chcesz polecieć na tę dziwną planetę, sprawdzić ją, zbudować tam bazę i przeżyć na niej swoje życie, oglądając zachody słońca, bo lubisz jeden z tamtejszych księżyców? Zrób to. Kochamy tego typu rzeczy.

Starfield zadebiutuje na PC i konsoli Xbox Series S/X w pierwszej połowie 2023 roku. Od dnia premiery gra dostępna będzie w abonamencie Xbox Game Pass.

