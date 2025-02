Gwiazda DC gotowa dołączyć do MCU? To może być przyszły Nova

fot. Marvel Comics/Warner Bros. Pictures

O filmie lub serialu opowiadającym o przygodach superbohatera Nova mówiło się już po premierze Strażników Galaktyki w 2014 roku. Wydaje się, że prace nad projektem ruszają naprzód, a wokół samej produkcji jest całe mnóstwo plotek i doniesień, szczególnie w kwestii odtwórcy głównej roli. Chociaż nie jest to jeszcze nic oficjalnego, to jednego z kandydatów skonfrontowano z perspektywą dołączenia do MCU. Co ciekawe, aktor wcześniej był jeszcze częścią DCEU i nadal jest zaangażowany w powstawanie jednego z projektów dla DCU.

Co dalej z serialem Nova?

Gwiazda DC gotowa dołączyć do MCU?

Chodzi o Xolo Maridueña, który w przeszłości zagrał superbohatera DC Blue Beetle. Film aktorski nie zarobił zbyt wiele i okazał się porażką pod tym względem, ale aktora chwalono za wcielenie się w tę postać. Ma też powrócić przy okazji serialu animowanego, który wedle doniesień ma kontynuować niektóre wątki z filmu, ale być tym razem w DCU Jamesa Gunna. O Xolo Maridueña mówi się też w kontekście roli w serialu Nova z MCU. Co on na to?

To byłoby super! To byłoby świetne. Jestem gotów na każdą pracę. Zacznę robić pompki. Jeśli tylko ktoś chce, żebym zaczął robić pompki, to nie ma problemu.

