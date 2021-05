Stargirl, Kung-Fu, Mayans i The Good Doctor - będą nowe sezony

fot. materiały prasowe

Fani kilku amerykańskich seriali mogą spać spokojnie. Zwłaszcza Stargirl, która nieoczekiwanie dostaje zamówienie na 3. sezon na kilka miesięcy przed premierą drugiej serii. Stacja The CW obok tego zamówiła 2. sezon Kung Fu. Informację ogłosił szef stacji Mark Pedowitz, który wychwala nie tylko wizualną akcję obu seriali, co ważny fakt, że w centrum są młode kobiety.

Telewizja FX natomiast podjęła decyzję, że nadal są zadowoleni z serialu Mayans MC. Dlatego też zamówili 4. sezon. Po tym, jak zwolniono twórcę Kurta Suttera i zatrudniono nowego showrunnera, nie było to tak pewne. Oglądalność i popularność jednak nie zawiodły.

Powody do radości mają również fani The Good Doctor. Produkcja z Freddym Highmorem powróci z 5. sezonem. Jest to pierwsza decyzja o przedłużeniu serialu ze strony telewizji ABC.

Jest też potencjalnie pozytywna wieść dla wielbicieli serialu komiksowego Pennyworth. Trwają rozmowy, by projekt przeszedł z stacji Epix do platformy HBO Max/ Wówczas może być większa szansa na kolejny sezon.