Stargirl - postać z serialu Flash pojawi się w 2. sezonie. Co twórcy planują?

Źródło: DC Universe

Amerykańska telewizja The CW oficjalnie ogłasza, że 2. sezon Stargirl po raz pierwszy będzie otwarcie powiązany z serialami Flash, Superman i Lois, Batwoman, Black Lightning i Legends of Tomorrow.

Portal Entertainment Weekly ogłasza, że w 2. sezonie Stargirl pojawi się Jay Garrick aka Flash, w którego ponownie wcieli się John Wesley Shipp. Aktor grał tę wersję Flasha w serialu Flash. Czytamy, że będzie to kluczowy odcinek oparty na retrospekcji z czasów, gdy Jay Garrick był członkiem Justice Society of America na Ziemi 2.

Niewykluczone, że w samym sezonie pojawią się też inne nawiązania do Arrowverse. Wszystko jest możliwe dzięki multiwersum, czyli istnienia równoległych alternatywnych światów. Wspomniane seriale uniwersum rozgrywają na Ziemi zwanej Earth-Prime. Stargirl ma miejsce w innym świecie.

fot: Katie Yu/The CW

Prace nad 2. sezonem Stargirl wciąż trwają. Na razie nie wyjawiono, kiedy może odbyć się premiera. Nawiązywanie do Arrowverse jest możliwe przez przeniesienie serialu z HBO Max do telewizji The CW, które zostało ogłoszono pod koniec pierwszego sezonu.