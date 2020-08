Stargirl - serial zmieni dom w 2. sezonie. Będzie gorzej? Twórca odpowiada

Źródło: DC Universe

Stargirl był produkowany przez platformę DC Universe, czyli tę samą, która tworzyła seriale Doom Patrol i Titans. 2. sezon jednak zmienia dom na amerykańską stację The CW, czyli odpowiedzialną za Arrowverse: Flash, Supergirl i pozostałe seriale. Z tego też powodu wielu ekspertów i fanów boi się, że 2. sezon straci budżet i jakość fabularną, którą potrafił porwać podczas emisji pierwszego sezonu.

Portal TVLine.com zdecydował się wypytać o to twórcę i showrunnera Stargirl, Geoffa Johnsa. Przede wszystkim mówi, że wbrew oczekiwaniom produkcja 2. sezonu Stargirl nie przeniesie się do Vancouver, w którym filmowane są seriale Arrowverse. Stargirl nadal będzie kręcona w Atlancie w stanie Georgia.

- Zostajemy w Atlancie, ponieważ tutaj już zbudowaliśmy naszego gigantycznego robota! - mówi producent.

A tak odpowiada na pozostałe niepokoje związane z jakością historii i efektów specjalnych:

- Mamy niesamowitą ekipę, wspaniałą obsadę, kapitalnych scenarzystów i zamierzamy dalej tworzyć najlepszy serial, jaki tylko możemy. Naszym celem jest tworzenie serialu, którego klimat ma być kinowy i zupełnie inny od pozostałych produkcji gatunku. Ma być jakość, a żeby to osiągnąć, mamy utalentowaną grupę ludzi. Tempo opowiadania historii, ton, świat przedstawiony - to wszystko pokazaliśmy w pierwszym sezonie. A do tego mamy najlepszą firmę od efektów specjalnych, która nadal jest związana z serialem - mówi.

Nie twierdzi, że budżet będzie znacząco mniejszy niż pierwszego sezonu, ale zwraca uwagę, że koszty startu nie są już obecne, a ten etap zawsze jest najdroższy: chodzi o zbudowanie wszystkich scenografii, przygotowań i stworzenie efektów specjalnych, które powtarzają się w różnych odcinkach - za przykład podał robota oraz kosmiczną laskę.

- Nie zrobilibyśmy 2. sezonu, jeśli nie myślelibyśmy, że jesteśmy w stanie dać coś tak dobrego, jak pierwszy sezon, ale zarazem innego. Odkryjemy inną historię, nowe tematy i inne rzeczy związane z bohaterami. Wytrwale pracujemy nad tym, ponieważ jesteśmy bardzo dumni z pierwszego sezonu i chcemy, aby 2. sezon był jeszcze lepszy. To jest nasz cel!

