Stargirl: sezon 2 - kim są Eclipso i Shade? Twórcy o złoczyńcach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Geoff Johns, twórca Stargirl w finale pierwszego sezonu zapowiedział wydarzenia na zamówioną drugą serię. Wiemy, że pojawi się Starman, który jakimś cudem przeżył oraz zobaczymy dwóch nowych złoczyńców, którzy będą zagrożeniem dla superbohaterów.

Obie postacie pochodzą z komiksów DC i fanom obrazkowych historii mogą być znane. Kim są więc Eclipso i Shade?

Eclipso w Stargirl

Eclipso był duchem gniewu, który żywił się nienawiścią. Był w stanie opętać każdego, kto ma w sobie mrok. Swego czasu w komiksach został zaklęty w kamieniu zwanym Sercem Mroku i to właśnie był przedmiot, który Cindy znalazła w ostatnim odcinku Stargirl. Wygląda na to, że tak zwana Shiv jest idealną kandydatką do połączenia się z tym duchem, by móc osiągnąć większą potęgę do zabicia swojej przeciwniczki.

W komiksach Eclipso walczył z Ligą Sprawiedliwością i miotał nawet samym Supermanem. Można oczekiwać, że jego moc w serialu być może zostanie troszeczkę zmniejszona. Co ciekawe, w komiksach Eclipso zabił Yolandę (Wildcat) i potem jej brat używając swoich mocy chciał się na nim zemścić.

fot. materiały prasowe

Shade w Stargirl

Co prawda, Shade był w finale, to mogliśmy go zobaczyć też w pilocie podczas walki grupy złoczyńców z superbohaterami. Z uwagi na jego moc nie jest on dobrze widoczny, ale to on wówczas zabił doktora Mid-Nite'a. Icicle i Dragon King wspominali o nim też w rozmowach, mówiąc, że swego czasu ich zdradził.

W komiksach było kilku złoczyńców o nazwie Shade. Pierwszy pojawił się w 1942 roku i był przeciwnikiem Flasha. Przeważnie w obrazkowym pierwowzorze używał magicznej laski, by manipulować cieniami. Wiele więc wskazuje, że to właśnie ta wersja pojawi się w serialu, bo wszelkie związane z nią aspekty widzieliśmy już na ekranie. W komiksie Starman z 1994 roku Shade zmienił strony i był mentorem młodego superbohatera, co też nie jest wykluczone w Stargirl. Pierwszy sezon w końcu pokazał, że Johns woli niejednoznacznych złoczyńców o nietypowych motywacjach, tak jak to było w przypadku Icicle'a.

Wśród mocy Shade'a można wymienić teleportację, iluzje, budowanie konstrukcji z cienia i tworzenie demonów z cienia służących do walki.

fot. DC

Geoff Johns o złoczyńcach 2. sezonu

- Eclipso jest jednym z moich ulubionych złoczyńców z komiksów. Jest on kimś, kto w komiksach zabił Beth Chapel i Yolandę Montez. One nie wróciły do życia przez długi czas aż do niedawnych wydarzeń. Nie żyły na długo przed tym, jak zacząłem pisać komiksy w latach 90., więc sam je wskrzesiłem na końcu Doomsday Clock. Eclipso jest bardzo interesującą postacią, ponieważ jest uosobieniem mroku i zniszczenia. Shade też się pojawił. Jest oczywiście więcej postaci i niespodzianek, których nie zapowiedzieliśmy jeszcze na 2. sezon.

A tak komentuje Brec Bassinger pojawienie się Starmana:

- Pamiętam, że pytałam o to Geoffa: "Jak? Czy on nie żyje"? A on an to: W DC wszystko jest możliwe". Uczę się, że im dłużej jestem częścią tego świata, naprawdę wszystko wydaje się możliwe. Jest tak wiele komiksów i historii - dosłownie jest wątek dla każdej postaci, by ją wskrzesić czy jej śmierci. Nikt nigdy nie jest bezpieczny, ale jednocześnie nikt nigdy nie umiera na zawsze - mówi aktorka.

Ciekawostka: w finale pierwszego sezonu pojawiła się Lexi Rabe, czyli aktorka grająca córkę Iron Mana w Avengers: Koniec gry. Była ona dzieckiem w mieście, z którym rozmawiał Icicle w momencie, gdy wszyscy zostali zamrożeni.

Stargirl - premiera 2. sezonu w 2021 roku.