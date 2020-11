Steam ułatwi graczom udział w testach gier

Valve

Steam od dawna był otwarty na nowe gry, które dopiero debiutowały na tej platformie. Najpierw mogliśmy głosować na nie za pośrednictwem Greenlighta, a po wygaszeniu programu jego rolę częściowo przejął Steam Direct. Deweloperzy mogą korzystać także z Wczesnego dostępu, oraz programu beta testów, ale narzędzie do obsługi tej ostatniej z wymienionych funkcji nigdy nie było zbyt wygodne. Testowanie gier na Steamie wymagało żonglowania kluczami dostępowymi bądź wypuszczania wersji demonstracyjnych, co nie każdemu twórcy było na rękę.

Teraz nadchodzi odwilż, gdyż platformę Valve wzbogacono o funkcję Playtest. Deweloperzy, którzy zechcą zaprosić użytkowników Steama do sprawdzenia potencjału nadchodzących produkcji, mogą zrobić to bezpośrednio ze strony gry. Po aktywacji nowej funkcji w miejscu, w którym zazwyczaj znajduje się sekcja Dodaj do koszyka, znajdziemy przycisk Poproś o dostęp. Po jego aktywacji do twórców zostanie wysłana prośba o przyłączenie do programu testowego. Warto zauważyć, że wdrożenie Playtest nie stoi w opozycji do programu Wczesnego dostępu i nie doprowadzi do jego wygaszenia. To dwa zgoła odmienne narzędzia o innym przeznaczeniu.

Wczesny dostęp nadal będzie funkcjonował jako program wsparcia nowych gier. Umożliwi zakup danej produkcji przed jej oficjalną premierą, wystawienie recenzji czy zdobywanie osiągnięć na długo przed rynkowym debiutem. Dzięki niemu twórcy mogą zarabiać na grze, zanim ta zostanie skończona, Wczesny dostęp stanowi ważny zastrzyk gotówki dla części deweloperów i pozwala im utrzymać płynność finansową.

Playtest jest zaś narzędziem darmowym, zarówno dla deweloperów, jak i klientów. Służy przede wszystkim jako narzędzie dla testerów. Pozwoli zorientować się, ile osób jest zainteresowanych daną produkcją oraz ułatwi zarządzanie limitami graczy bezpośrednio z poziomu Steama. I w przeciwieństwie do Wczesnego dostępu gracze uczestniczący w Playteście nie będą mogli oceniać danej produkcji, a ich progres w grze nie zostanie zapamiętany po zakończeniu programu testów.

Deweloperzy mogą dołączyć do Steam Playtest za pośrednictwem strony projektu. Obecnie program dostępny jest w grach Total War: Elysium, Prodeus oraz Iron Conflict.