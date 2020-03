Steam z rekordowym wynikiem. Koronawirus "pomógł" platformie Valve

Na Steam padł kolejny rekord - tym razem pod względem liczby aktywnych jednocześnie użytkowników. Tych było ponad 20 milionów, z czego 6,4 miliona grało wtedy w gry. Najpopularniejszą produkcją w tym czasie było Counter-Strike: Global Offensive (ponad milion graczy), które cieszy się ogromnym zainteresowaniem mimo kilku lat na karku. Na podium znalazł się także inny tytuł Valve, czyli Dota 2 oraz Tom Clancy's Rainbow Six Siege, które niedawno doczekało się aktualizacji wprowadzającej m.in. nowych operatorów.

Nietrudno domyślić się, że tak duża popularność Steama najprawdopodobniej wynika z pandemii koronawirusa. Wiele osób, zgodnie z zaleceniami lekarzy i ekspertów, zostaje w domach i ma tym samym więcej wolnego czasu. Wygląda na to, że niektórzy postanowili spędzić go w grach online lub nadrabiając zaległości z ostatnich miesięcy.

#Steam has just reached a new concurrent online user record of 20 million, with 6.2 million currently in-game, likely due to many people staying at home due to the #coronavirus. https://t.co/bzLMfMOJvD #COVID19

— Steam Database (@SteamDB) March 15, 2020