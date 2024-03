Stellar Blade - demo pojawiło się w PS Store i... szybko z niego zniknęło

fot. materiały prasowe

Kilka dni temu w sieci pojawiło się demo Stellar Blade. Sytuacja była o tyle dziwna, że nie zostało ono w żaden sposób zapowiedziane czy wypromowane przez deweloperów ze studia Shift Up i Sony. Po kilkudziesięciu minutach jasnym stało się, że trafiło ono do sieci przypadkiem (prawdopodobnie przedwcześnie), bo wersję demonstracyjną zdecydowano się usunąć z PlayStation Store i zablokować dostęp do niej graczom, którym udało się ją pobrać.

Reakcja okazała się spóźniona, bo mimo wszystko do Internetu wyciekło sporo materiałów prezentujących rozgrywkę z dema. Co ciekawe jednak, deweloperzy chyba nie mają powodów do narzekań, bo reakcje widzów na ten materiał są bardzo pozytywne. Chwalą oni dopracowaną oprawę audiowizualną, pomysł na świat i brutalne walki z przeciwnikami.

Stellar Blade - wersja demonstracyjna [gameplay]

Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy demo Stellar Blade powróci. Pełna wersja gry ma zadebiutować 26 kwietnia 2024 roku na PlayStation 5.