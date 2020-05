Step Up: High Water - serial uratowany. Starz przejmuje tytuł i zamawia 3. sezon

fot. YouTube Red

Amerykańska telewizja Starz wykupiła serial Step Up: High Water od platformy streamingowej YouTube'a i zamawia 3. sezon. Ma liczyć on 10 odcinków, a za sterami ponownie stanie Holly Sorensen.

Czytamy, że powrócą popularne postacie z poprzednich sezonów, ale skala opowiadania historii zostanie znacznie rozbudowana. Twórcy mogą pozwolić sobie na wiele więcej w stacji kablowej, czego nie mogli zrobić mając emisję na YouTubie.

Christina Davis, dyrektor programowa Starz twierdzi, że serial świetnie pokazuje to, co najlepsze w serii Step Up i zostanie rozbudowane o formę opowiadania historii dla globalnego widza.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że pierwsze dwa sezony dostępne w płatnej usłudze YouTube opowiadają o szkole High Water, której założycielem jest gwiazda muzyki i tancerz Sage Odom (Ne-Yo).

W obsadzie powrócą na pewno Ne-Yo, Naya Rivera, Petrice Jones, Faizon Love, Marcus Mitchell, Jade Cnynoweth, Carlito Olivero, Terrence Green, Eric Graise i Kendra Ovesanya. Do obsady dołącza Tricia Helfer w roli Erin.

Sorensen, Adam Shankman, Jennifer Gibgot, Channing Tatum i Jenna Dewan są producentami wykonawczymi.