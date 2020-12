Steve Rogers może wrócić do MCU - ale nie taki, jakim go pamiętacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Nasi czytelnicy zapewne zdążyli już zauważyć, że w ostatnim czasie nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe doniesienia na temat kolejnych projektów MCU. Ledwie wczoraj Marvel ogłosił, że na platformie Disney+ już 8 stycznia zadebiutuje serial Legends, który będzie skupiony na poszczególnych bohaterach ekranowego uniwersum - przypomnijmy, że w produkcji zobaczymy wyłącznie sceny pochodzące z poprzednich odsłon przedsięwzięcia. Teraz pojawiła się kolejna informacja: nie jest wykluczone, że w przyszłości na Disney+ zobaczymy także dzieło Nomad, w którym do filmowo-serialowego świata Domu Pomysłów mógłby powrócić Steve Rogers.

Jako pierwszy o takim obrocie spraw doniósł serwis Murphy's Multiverse, którego rewelacje coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Według tych informacji znak handlowy "Nomad" miałby zostać zastrzeżony wraz z tytułami seriali Secret Invasion, Ironheart i Armor Wars, których powstanie ogłoszono w trakcie Dnia Inwestora Disneya. Zgodnie z powyższymi doniesieniami Nomad stałby się jedną z kolejnych produkcji Disney+, jednak w sieci zaznacza się, że ta kwestia nie jest rozstrzygnięta.

Murphy's Multiverse przyznaje, że kształt projektu nie jest znany. Dziennikarz spekuluje więc, że równie dobrze na ekranie zamiast Rogersa możemy zobaczyć inną postać - choćby portretowanego w serialu The Falcon and the Winter Soldier przez Wyatta Russella, US Agenta. Opcją w tej materii jest także pokazanie młodszej wersji Capa.

Postać Nomada wprowadzono w komiksach w 1974 roku. Jako pierwszy z tego przydomku korzystał Steve Rogers, który porzucił kostium i tytuł Kapitana Ameryki, rozpoczynając działania na własną rękę - doszło do tego tuż po tym, gdy bohater odkrył, że jedna z wysoko postawionych osób w amerykańskim rządzie należy do organizacji terrorystycznej. Przygoda Rogersa z Nomadem trwała niecały rok; później tę samą tożsamość przejął m.in. Jack Monroe, fanom komiksów znany jako "trzeci Bucky".

Steve Rogers jako Nomad w komiksach

Przed premierą filmu Avengers: Wojna bez granic wiele mówiło się o tym, że Rogers mógł zostać Nomadem, ukrywając się przed amerykańskim rządem.