Stranger Things - najpopularniejsza teoria na temat serialu obalona. "Nie tak to zakończymy"

Powstanie 5. i zarazem ostatniego sezonu Stranger Things zostało opóźnione przez zakończone już strajki aktorów i scenarzystów. Spowolnienie realizacji podsumowania opowieści sprawiło, że w sieci olbrzymią popularność zyskały fanowskie teorie na temat całej produkcji. Bez dwóch zdań najpopularniejszą z nich jest ta, według której pokazane na ekranie sytuacje nigdy się nie wydarzyły, a główni bohaterowie po prostu wciąż grali w grę Dungeons & Dragons.

Teraz do powyższych spekulacji w rozmowie z serwisem Metro odnieśli się twórcy Stranger Things, bracia Duffer. Najpierw Matt zażartował:

To jest zgodne z prawdą. To jest nasz koniec! Tylko że nie...

Ross uzupełnił wypowiedź brata:

To byłoby równoznaczne ze stwierdzeniem: "To wszystko to był tylko sen". Nie, zapewniam, że nie tak zakończymy serial. Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, w którym kierunku zmierzamy. I z tym naszym podejściem czujemy się w pełni komfortowo; mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas zakończenie zadowoli wszystkich. Zobaczymy.

Rozpoczęcie prac nad 5. sezonem Stranger Things zaplanowano na styczeń.