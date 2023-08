Stranger Things - reżyser o finałowym sezonie. Pada porównanie do Gry o Tron

Variety przeprowadziło wywiad z twórcami Predator: Prey, czyli reżyserem Danem Trachtenbergem i producentką Jhane Myers. W rozmowie padł temat finałowego sezonu Stranger Things, przy którym pracuje obecnie pierwsze z nich. Zobaczcie sami, co miał do powiedzenia filmowiec.

Variety spytało, co Dan Trachtenberg może im zdradzić na temat finałowego sezonu Stranger Things. Reżyser odpowiedział:

[...] Przeczytałem mój odcinek i przygotowałem się do nakręcenia go, zanim wybuchł strajk. Mogę ci zdradzić, że epizod był świetny. Nie mam za dużego doświadczenia w reżyserowaniu pojedynczych epizodów, utknąłem przy filmach i odcinkach pilotażowych, ale Stranger Things ma specjalne miejsce w moim sercu. Bracia Duffer są niesamowici i mamy ze sobą wiele wspólnego. To ostatni sezon, a po usłyszeniu, jaki odcinek będę mógł zrobić, naprawdę się podekscytowałem.

Myślę, że Stranger Things nie zalicza się do tej samej kategorii, co Gra o Tron, gdzie odcinek pilotażowy jest fajny, potem tempo zwalnia, a ostatnie dwa odcinki to wielka bitwa. Mogę ci zdradzić, że patrząc na poprzednie części, rock and roll będzie trwał cały sezon.