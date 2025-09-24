Droga do finału Stranger Things. Nowa zapowiedź i zdjęcia z hitu Netflixa

fot. Netflix

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa w jego historii. Pierwszy sezon stał się z miejsca hitem, a fani latami śledzili losy dzieciaków, które musiały zmagać się z potworami z piekła rodem. Do piątego, finałowego już sezonu nie pozostało wiele czasu. Premiera ma się odbyć w listopadzie 2025 roku. Netflix z tej okazji wypuścił nowy materiał, w którym poza paroma urywkami z 5. serii widzimy też drogę, którą przeszli bohaterowie oraz obsada na przestrzeni lat.

Nowa zapowiedź i zdjęcia z 5. sezonu Stranger Things

Podzielono się też nowymi zdjęciami z 5. sezonu:

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.

