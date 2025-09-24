Superman kontra Peacemaker w przyszłości? James Gunn wyjaśnia, co się stało z Engineer i Ultramanem
James Gunn za pośrednictwem komentarza reżysera do filmu Superman zapowiedział kilka ciekawych wątków, ktore będą rozwijanie w kolejnych projektach DCU. Czy dojdzie do starcia Peacemakera z Człowiekiem ze stali?
Opublikowany komentarz reżysera do Supermana zdradził kilka ciekawych informacji na temat filmu i przyszłości całego DCU. James Gunn rozwiał wątpliwości względem dwóch postaci, które być może jeszcze zobaczymy na wielkim lub małym ekranie. Zapowiedział też możliwe starcie w przyszłości pomiędzy dwoma herosami z DCU.
Oto najciekawsze informacje na temat Supermana, Peacemakera, Engineer i Ultramana. Co się z nimi dalej stanie?
- Engineer została pokonana przez Supermana w jego solowym filmie, ale zakończenie nie wyjaśniło, co się z nią stało. James Gunn oficjalnie zapowiedział, że ciąg dalszy jej historii zobaczymy w kolejnym filmie. Wygląda więc na to, że aktorka powróci w Man of Tomorrow.
- Ultraman, zły klon Supermana, skończył z kolei w czarnej dziurze, a James Gunn stwierdził, że może to mieć związek z jego przyszłością. W komiksach Ultraman pochodził z Ziemi-3 i należał do Crime Syndicate, czyli spaczonej wersji Ligi Sprawiedliwości. Możliwe, że podróż przez czarną dziurę wyśle go właśnie do tego wymiaru.
- James Gunn zapowiedział, że ważnym wątkiem w przyszłości będzie niechęć Peacemakera do Supermana. Czy to oznacza możliwe starcie pomiędzy dwoma? Niewykluczone, że Lex Luthor lub ktokolwiek inny wynajmie usługi Chrisa do próby pokonania Człowieka ze stali.
