Superman kontra Peacemaker w przyszłości? James Gunn wyjaśnia, co się stało z Engineer i Ultramanem

James Gunn za pośrednictwem komentarza reżysera do filmu Superman zapowiedział kilka ciekawych wątków, ktore będą rozwijanie w kolejnych projektach DCU. Czy dojdzie do starcia Peacemakera z Człowiekiem ze stali?
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
Superman fot. materiały prasowe
Opublikowany komentarz reżysera do Supermana zdradził kilka ciekawych informacji na temat filmu i przyszłości całego DCU. James Gunn rozwiał wątpliwości względem dwóch postaci, które być może jeszcze zobaczymy na wielkim lub małym ekranie. Zapowiedział też możliwe starcie w przyszłości pomiędzy dwoma herosami z DCU.

Fani Batmana, szykujcie portfele. Nadchodzi najlepsze wydanie trylogii Mrocznego Rycerza

Oto najciekawsze informacje na temat Supermana, Peacemakera, Engineer i Ultramana. Co się z nimi dalej stanie?

  • Engineer została pokonana przez Supermana w jego solowym filmie, ale zakończenie nie wyjaśniło, co się z nią stało. James Gunn oficjalnie zapowiedział, że ciąg dalszy jej historii zobaczymy w kolejnym filmie. Wygląda więc na to, że aktorka powróci w Man of Tomorrow.
  • Ultraman, zły klon Supermana, skończył z kolei w czarnej dziurze, a James Gunn stwierdził, że może to mieć związek z jego przyszłością. W komiksach Ultraman pochodził z Ziemi-3 i należał do Crime Syndicate, czyli spaczonej wersji Ligi Sprawiedliwości. Możliwe, że podróż przez czarną dziurę wyśle go właśnie do tego wymiaru.
  • James Gunn zapowiedział, że ważnym wątkiem w przyszłości będzie niechęć Peacemakera do Supermana. Czy to oznacza możliwe starcie pomiędzy dwoma? Niewykluczone, że Lex Luthor lub ktokolwiek inny wynajmie usługi Chrisa do próby pokonania Człowieka ze stali. 

Najsilniejsze postaci z Supermana

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
Co o tym sądzisz?
