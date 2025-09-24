Superman kontra Peacemaker w przyszłości? James Gunn wyjaśnia, co się stało z Engineer i Ultramanem

fot. materiały prasowe

Opublikowany komentarz reżysera do Supermana zdradził kilka ciekawych informacji na temat filmu i przyszłości całego DCU. James Gunn rozwiał wątpliwości względem dwóch postaci, które być może jeszcze zobaczymy na wielkim lub małym ekranie. Zapowiedział też możliwe starcie w przyszłości pomiędzy dwoma herosami z DCU.

Oto najciekawsze informacje na temat Supermana, Peacemakera, Engineer i Ultramana. Co się z nimi dalej stanie?

Engineer została pokonana przez Supermana w jego solowym filmie, ale zakończenie nie wyjaśniło, co się z nią stało. James Gunn oficjalnie zapowiedział, że ciąg dalszy jej historii zobaczymy w kolejnym filmie. Wygląda więc na to, że aktorka powróci w Man of Tomorrow

Ultraman, zły klon Supermana, skończył z kolei w czarnej dziurze, a James Gunn Możliwe, że podróż przez czarną dziurę wyśle go właśnie do tego wymiaru.

James Gunn zapowiedział, że ważnym wątkiem w przyszłości będzie niechęć Peacemakera do Supermana. Czy to oznacza możliwe starcie pomiędzy dwoma? Niewykluczone, że Lex Luthor lub ktokolwiek inny wynajmie usługi Chrisa do próby pokonania Człowieka ze stali.

