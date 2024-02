Stranger Things - Linda Hamilton zrujnowała sobie serial. Nie zamierza oglądać 5. sezonu

źródło: materiałyp rasowe

Jedną z nowych gwiazd 5. sezonu Stranger Things będzie Linda Hamilton, która najbardziej znana jest z roli Sarah Connor z serii Terminator. Postać, w którą wciela się aktorka nie została ujawniona i wciąż nie wiadomo, w ilu odcinkach wystąpi. Jako wielka fanka produkcji braci Duffer nie mogła odmówić udziału w finale serialu, ale w najnowszym wywiadzie dla Us Weekly przyznała, że zrujnowała sobie Stranger Things i zgodnie z tradycją nie zamierza oglądać 5. sezonu.

Stranger Things 5 - Linda Hamilton nie obejrzy nowego sezonu

Hamilton wyznała, że uwielbia Stranger Things:

Oglądałam każdy sezon z upodobaniem. Po prostu kocham ten serial. To rodzaj syndromu oszusta, w którym czuję, że tam nie pasuję. To cały świat osadzony w latach 80. Kiedy naprawdę się w coś angażujesz, nie widzisz w tym siebie.

Aktorka dodała, że nie obejrzy nowych odcinków:

W pewnym sensie zrujnowało mi to serial. Nigdy nie oglądam produkcji, w których biorę udział. Po prostu całkowicie wyrwałoby mnie to z rzeczywistości, gdybym siebie zobaczyła. Więc nie będę oglądać 5. sezonu.

Linda Hamilton zaznaczyła, że nie zna zakończenia serialu, gdyż twórcy ujawnili jedynie szczegóły jej postaci:

Spotkaliśmy się na Zoomie z Rossem i Mattem Dufferami, a oni przedstawili mi kształt postaci, ale nie historii, ponieważ muszą bardzo uważać na finał swojego serialu. Nadal nie wiem, jak to się wszystko skończy. Niewiedza, dokąd to zmierza, wymaga dużej dyscypliny. Ale ma to na celu ochronę przed wyciekiem spoilerów.

Stranger Things 5 - co wiadomo o finale?

5. sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Pierwszy epizod zatytułowano jako "The Crawl".

W obsadzie znajdują się m.in. David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaton Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer oraz Charlie Heaton. Bracia Duffer ponownie stoją za sterami.

Najprawdopodobniej data premiery zostanie zaplanowana na 2025 bądź 2026 rok.