Międzynarodowy dzień Stranger Things. Atrakcje dla fanów i nowe informacje o 4. sezonie

fot. Netflix

6 listopada fani z całego świata obchodzą międzynarodowy dzień Stranger Things. To właśnie tego dnia w serialu w 1983 roku zaginął mieszkający w Hawkins Will Byers. Przyjaciołom chłopca, którzy go niestrudzenie poszukiwali, pomogła tajemnicza dziewczyna o imieniu Jedenastka, skrywająca nadprzyrodzoną moc.

Netflix z tej okazji przygotował dla fanów serialu wiele wyjątkowych atrakcji na swoich profilach społecznościowych. Zostaną zaprezentowane najnowsze materiały wideo oraz różne treści. Udostępnione zostaną ulubione momenty fanów i cytaty z serialu. Nie zabraknie też transmisji na żywo z wydarzeń. W facebookowej aplikacji Messenger będą dostępne nowe naklejki oraz filtry rzeczywistości rozszerzonej. A w serwisie Canva będą dostępne szablony projektowe inspirowane serialem zoptymalizowane pod kątem największych serwisów społecznościowych (TikTok, Instagram, Twitter, Facebook i Snapchat).

Sprawdźcie czasowy rozkład wydarzeń Stranger Things Day 2021:

Północ czasu pacyficznego (8:00 czasu polskiego): Początek świętowania na profilach społecznościowych dedykowanych serialowi.

7:00 czasu pacyficznego (15:00 czasu polskiego): Słowo klucz: Kalifornia. Należy rzucić okiem na lokację, w której będzie toczyć się fabuła sezonu czwartego.

9:00 czasu pacyficznego (17:00 czasu polskiego): Prezentacja pierwszej w historii mapy Hawkins stworzonej przez artystę Kyle'a Lamberta.

11:00 czasu pacyficznego (19:00 czasu polskiego): Wyjawienie tytułów odcinków 4. sezonu Stranger Things.

13:00 czasu pacyficznego (21:00 czasu polskiego): Prezentacja pierwszych tematycznych sklepów tymczasowych związanych z serialem, które otworzą się w Los Angeles i Nowym Jorku.

14:00 czasu pacyficznego (22:00 czasu polskiego): Blok poświęcony obchodom dnia Stranger Things, w którym twórcy oraz kolekcjonerzy zainspirują fanów do świętowania tego wyjątkowego dnia.

16:00 czasu pacyficznego (północ czasu polskiego): Od kostiumów po charakteryzację — zobacz, jak aktorzy wcielają się w odgrywane przez siebie postacie na potrzeby sezonu czwartego.

W sklepach stacjonarnych oraz innych sklepach sieciowych na całym świecie pojawią się produkty inspirowane serialem, w tym kolekcje odzieżowa, zabawki i gadżety od m.in. Bandai i Funko. W oficjalnym sklepie Netflixa znajdzie się szeroka oferta produktów, w tym limitowana edycja płatków śniadaniowych, a także figurek. Na innych rynkach nie zabraknie w sprzedaży komiksów, lalek czy kolekcji kosmetyków.

Limitowana edycja płatków śniadaniowych Stranger Things marki General Mills.