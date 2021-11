Terry Gilliam znów wzbudził kontrowersje. Londyński teatr nie wystawi jego musicalu

fot. Hugo Stenson // Voltage Pictures

Terry Gilliam to brytyjski reżyser, który stanął za kamerą m.in. filmów 12 małp czy Las Vegas Parano. Współtworzył też Latający Cyrk Monty Pythona oraz nakręcił film Monty Python i Święty Graal. W 2018 roku premierę miała jego produkcja Człowiek, który zabił Don Kichota, w którym zagrał Adam Driver. Jednak w ostatnim czasie więcej mówi się o poglądach reżysera niż jego filmowych dokonaniach. Wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat ruchu #MeToo i krytykował zwiększanie różnorodności w kinie i telewizji.

W kwietniu ogłoszono, że Terry Gilliam wyreżyseruje w londyńskim teatrze The Old Vic musical Into the Woods, który wykorzystuje motywy z baśni braci Grimm. Jednak dyrekcja i producenci musicalu uzgodnili, że jego premiera odbędzie się w innym miejscu.

Od początku ten wybór nie podobał się części zespołu, a jedna osoba nawet zrezygnowała ze współpracy z teatrem, który był mocno zaangażowany w ruch #MeToo. Warto dodać, że przez 12 lat dyrektorem artystycznym The Old Vic był Kevin Spacey, który został oskarżony o molestowanie przez 20 pracowników teatru.

Prawdopodobnie o decyzji zaważył ostatni wpis Terry'ego Gilliama na Facebooku, który zachęcał do obejrzenia na Netfliksie programu Dave Chappelle: The Closer. O występie zrobiło się głośno, ponieważ komik naśmiewa się w nim między innymi z transkobiet. Reżyser chwali Chappelle'a mówiąc, że jest "niesamowicie inteligentny, świadomy społecznie, niebezpiecznie prowokujący i niezwykle zabawny". Gilliam nie skomentował tej decyzji. Nie podano również informacji, gdzie będzie wystawiany musical Into the Woods.