Obsada Stranger Things nie zobaczy finału. Noah Schnapp o 5. sezonie

Odwtórca roli Willa pochwalił się, że obejrzał już piąty i szósty odcinek finałowego sezonu. Jednak nie zobaczy ostatniego epizodu podobnie, jak pozostali członkowie obsady.
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon finał
Stranger Things - 5. sezon fot. Netflix // Empire
Pozostały dwa tygodnie do premiery pierwszej części 5. sezonu Stranger Things, podczas której na platformę trafią 4 odcinki. Następnie na święta Netflix udostępni kolejne 3 epizody, aby w Nowy Rok zaprezentować finał. Co ciekawe obsada nie zobaczy ostatniego odcinka przed premierą. 

Czytaj więcej: Funko daje fanom Stranger Things wyjątkową okazję - zaprojektuj własną figurkę!

Noah Schnapp, który gra w serialu Willa Byersa, w wywiadzie dla Entertainment Weekly zdradził, że odcinki po pierwszej części "stają się coraz bardziej emocjonalne i widowiskowe, ale będą wciąż jeszcze bardziej intymne".

Stawki rosną i rosną, a sam serial... nie jesteście gotowi. Właśnie obejrzałem piąty i szósty odcinek i płakałem. Jest taki dobry. A będzie potem finał, którego nie pokażą nikomu z nas, więc go nie obejrzę, dopóki świat go nie zobaczy - jestem tak samo podekscytowany jak wy. 

Już wcześniej Maya Hawke (serialowa Robin) wypowiadała się w podobnym tonie, mówiąc, że cały sezon jest pełen akcji, a napięcie rośnie od początku, a stawki będą wysokie do samego końca.

Stranger Things - zdjęcia

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

Stranger Things - fabuła 5. sezonu, premiera

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premierę 5. sezonu Stranger Things zaplanowano następująco:

  • Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 27 listopada
  • Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 26 grudnia
  • Finałowy odcinek 5. sezonu - 1 stycznia 2026 roku

Przypomnijmy, że finałowy odcinek trafi również do kin. 

Czytaj więcej: Bracia Duffer o kinowej premierze Stranger Things. Jak do tego doszło?

Źródło: ew.com

Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon finał
