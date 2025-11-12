Obsada Stranger Things nie zobaczy finału. Noah Schnapp o 5. sezonie
Odwtórca roli Willa pochwalił się, że obejrzał już piąty i szósty odcinek finałowego sezonu. Jednak nie zobaczy ostatniego epizodu podobnie, jak pozostali członkowie obsady.
Pozostały dwa tygodnie do premiery pierwszej części 5. sezonu Stranger Things, podczas której na platformę trafią 4 odcinki. Następnie na święta Netflix udostępni kolejne 3 epizody, aby w Nowy Rok zaprezentować finał. Co ciekawe obsada nie zobaczy ostatniego odcinka przed premierą.
Noah Schnapp, który gra w serialu Willa Byersa, w wywiadzie dla Entertainment Weekly zdradził, że odcinki po pierwszej części "stają się coraz bardziej emocjonalne i widowiskowe, ale będą wciąż jeszcze bardziej intymne".
Już wcześniej Maya Hawke (serialowa Robin) wypowiadała się w podobnym tonie, mówiąc, że cały sezon jest pełen akcji, a napięcie rośnie od początku, a stawki będą wysokie do samego końca.
Stranger Things - zdjęcia
Stranger Things - fabuła 5. sezonu, premiera
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
Premierę 5. sezonu Stranger Things zaplanowano następująco:
- Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 27 listopada
- Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 26 grudnia
- Finałowy odcinek 5. sezonu - 1 stycznia 2026 roku
Przypomnijmy, że finałowy odcinek trafi również do kin.
Źródło: ew.com
