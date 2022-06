Stray - mały kot w wielkim mieście. Zobaczcie fragmenty rozgrywki z intrygującej gry

fot. Annapurna Interactive

Niektóre zachodnie redakcje miały już okazje zapoznać się ze Stray, czyli nadchodzącą produkcją tworzoną przez BlueTwelve Studio. Dzięki temu otrzymaliśmy możliwość obejrzenia nowych materiałów z fragmentami rozgrywki, a także dowiedzieć się więcej na temat gry, w której gracze wcielą się w niewielkiego kotka przemierzającego cyberpunkowe miasto.

Twórcy zadbali o realistyczne zachowania mruczącego protagonisty. Może on między innymi sprawnie skakać, zrzucać przedmioty (co wykorzystywane jest na przykład w niektórych zagadkach środowiskowych), a także drapać drzwi, by w ten sposób doprowadzić do ich otwarcia. Wygląda również na to, że gracze nie muszą obawiać się o nudę, bo w Stray, poza samą eksploracją i prostymi łamigłówkami, znajdziemy również sekwencje pościgów i skradania.

Stray - premiera 19 lipca na PC oraz konsolach PS4 i PlayStation 5. Od dnia premiery gra dostępna będzie w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz Premium.

