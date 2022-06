Call of Duty: Modern Warfare 2 z pełnym akcji zwiastunem. Popularna seria wraca na Steam!

fot. Activision

Studio Infinity Ward i wydawca, firma Activision, opublikowały w sieci efektowny i przepełniony akcją zwiastun Call of Duty: Modern Warfare 2, czyli nowej odsłony znanej i lubianej serii pierwszoosobowych strzelanek. Nadchodzący tytuł zaoferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, w której jako członek Task Force 141 zmierzymy się z "ogromnym zagrożeniem", ale też rozgrywkę wieloosobową i nastawiony na kooperację tryb Special Ops. Obiecano również, że produkcja ta będzie regularnie rozwijana o nową zawartość, dodawną po premierze.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun ze scenami na silniku gry. Konkretny gameplay mamy zaś zobaczyć już 9 czerwca na Summer Game Fest 2022.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - zwiastun

Call of Duty: Modern Warfare 2 - premiera 28 października na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Co ciekawe, ta odsłona serii dostępna będzie nie tylko na platformie Battle.Net, ale też i Steam, gdzie seria zaliczy powrót po dłuższej nieobecności.

Call of Duty: Modern Warfare 2

