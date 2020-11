Strażnicy Galaktyki 3 - James Gunn ukończył scenariusz do filmu

fot. Marvel

Film Strażnicy Galaktyki 3 ma być wielkim powrotem Jamesa Gunna do Kinowego Uniwersum Marvela po tym jak został z niego zwolniony w 2018 roku, a następnie przywrócony po dziewięciu miesiącach. Jednak w tym czasie reżyser został już zatrudniony do nakręcenia widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. Gunn został zapytany przez jednego z fanów na Twitterze o status prac nad nowymi przygodami Strażników. Twórca wyjawił, że scenariusz został już napisany i zatrudniono większość szefów produkcji projektu. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się po skończeniu prac Gunna nad wspomnianym Legionem samobójców oraz jego spin-offem, serialem Peacemaker.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1325996918351122433

Oczywiście Gunn nie wyjawił szczegółów historii jaką zobaczymy w produkcji o Strażnikach. Tak naprawdę nie wiadomo, w jakim dokładnie składzie zobaczymy wspomnianą drużynę po wydarzeniach z filmu Avengers: Endgame.