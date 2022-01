Strażnicy Galaktyki 3 to koniec tej drużyny. Reżyser zapowiada mrok

Źródło: Marvel

James Gunn obecnie pracuje na planie filmu Strażnicy Galaktyki 3 w Atlancie. Dziennikarzowi portalu Deadline udało się zdalnie z nim porozmawiać. Twórca więc zrobił sobie przerwę w pracy i wyjawił dość istotną informację o filmie MCU: po raz ostatni zobaczymy tę drużynę Strażników Galaktyki na ekranie.

Nie oznacza to jednak, że poszczególne postacie nie pojawią się w innych projektach, ale to zależy od tego... kto przeżyje tę historię. Takie spekulacje są w sieci dość często omawiane przez różne komentarza reżysera.

James Gunn o Strażnikach Galaktyki 3

- Ten film jest duży. Naprawdę wielki i mroczny. Do tego zupełnie inny niż to, czego ludzie oczekują. Chcę być wierny tym postaciom, historii i dać ludziom zamknięcie, na które zasługują. To zawsze jest troszkę przerażające. Robię, co w mojej mocy. Mam świadomość, że trzecie filmy w większości trylogii są do bani, ale nie zawsze.

Nie jest też wykluczone, że te postacie, które przetrwają w MCU w przyszłości mogą założyć nową wersję Strażników Galaktyki w zupełnie innym składzie. Takie rzeczy w komiksach zdarzają się nie raz.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w 2023 roku.

