Strażnicy Galaktyki 3 - nowy motocykl Draxa. Aktor mógł zdradzić śmierć ważnej postaci

Empire Magazine opublikowało zdjęcie z planu Strażników Galaktyki 3, na którym Drax siedzi na nowym motocyklu. Możecie zobaczyć je poniżej. To nie wszystko: jeden z aktorów mógł przypadkiem zdradzić śmierć ważnej postaci. Chodzi o Rocketa.

Sean Gunn, brat Jamesa Gunna i jednocześnie odtwórca Kraglina, prawej ręki Yondu, stoi tak naprawdę za ruchami Rocketa - to na podstawie jego gry ciałem jest tworzona animacja szopa. Artysta wyznał jednak, że nie będzie już dłużej grać bohatera.

Strażnicy Galaktyki 3 - aktor mógł zdradzić śmierć ważnej postaci

To nie pierwszy raz, gdy fani przewidują śmierć Rocketa. Wiemy, że Strażnicy Galaktyki 3 skupią się w głównej mierze właśnie na jego historii. Poza tym to ma być najbardziej wzruszająca część we franczyzie. Stąd przypuszczenie, że postać może zginąć w finale. Sean Gunn mógł przypadkiem potwierdzić tę teorię.

W rozmowie z Empire Magazine aktor wyznał, że teraz, gdy jest starszy, o wiele trudniej gra mu się postać. Dodał, że rola w 3. części będzie jego łabędzim śpiewem w roli Rocketa: to określenie oznacza ostatnie dzieło artysty. Zasugerował więc, że nie będzie już pomagał ożywić Rocketa na ekranie; tym samym możliwe, że bohater zginie w filmie.

Strażnicy Galaktyki 3 - nowy motocykl Draxa

Pierwsze zdjęcie to scena, w której widać nowy motocykl Draxa. Pozostałe to ujęcia, które opublikowano już wcześniej.

