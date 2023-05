Strażnicy Galaktyki 3 - to ma być najokrutniejszy złoczyńca Marvela. I przeciwieństwo Thanosa

Fot. Marvel

James Gunn zapowiada, że w Strażnikach Galaktyki 3 pojawi się najokrutniejszy złoczyńca Marvela do tej pory. Mowa o High Evolutionary, którego zagra Chukwudi Iwuji. Możecie zobaczyć wypowiedź reżysera poniżej.

Sam aktor wyjaśnił za to, dlaczego postać będzie się różnić od pozostałych antagonistów z uniwersum: zrobili wszystko, by nie wzbudzał żadnych pozytywnych emocji w widzu.

Strażnicy Galaktyki 3 - to ma być najokrutniejszy złoczyńca Marvela

James Gunn w rozmowie z ExtraTV dosłownie stwierdził, że Iwuji gra najokrutniejszego złoczyńcę MCU, jaki kiedykolwiek wystąpił we franczyzie:

Ten gość [Chukwudi Iwuji] gra najokrutniejszego złoczyńcę MCU, jakiego kiedykolwiek widzieliście. Zobaczycie, jak negatywnie wpłynął na Rocketa, a także jego małych przyjaciół.

High Evolutionary to przeciwieństwo Thanosa i Killmongera?

Iwuji w rozmowie z BlackTree TV zdradził za to, że było dla niego ważne, by uniknąć jakichkolwiek prób wzbudzenia sympatii w widzu:

Postanowiłem skręcić w przeciwną stronę i całkowicie przyjąć to, że jestem antagonistą. Pokazać, hej, ten facet to złoczyńca. Czasem w tym uniwersum przestajemy postrzegać złoczyńców jako tych złych, ponieważ szukamy sposobu na to, by pokazać ich jako kogoś, komu możemy współczuć. Ale to coś, czego z Jamesem chciałem uniknąć.

Antagonistami, którzy mimo wszystko potrafili wzbudzić sympatię czy współczucie wśród widzów, byli między innymi Thanos i Killmonger.

Jeśli byłoby tu jakiekolwiek subtelne odkupienie, powinno być niemal przypadkowe. Albo wynikać z tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a ci mają wady. W przeciwieństwie do sytuacji, w której starałabym się wycisnąć to współczucie z widzów. Podobało mi się pokazywanie fanatyzmu i narcyzmu tej postaci.

Obojętnie, jak ekstremalne się to wydaje, gdy myślimy o najbardziej przerażających postaciach w historii ludzkości, mają te same cechy. James kazał mu znaleźć sposób, by zakorzenić tę postać w rzeczywistości. I w ten sposób to zrobiłem.