Strażnicy Galaktyki 3 - Star Lord traci cierpliwość do Nebuli w nowym klipie i rzuca soczystym "f*ck"

Przekleństw w filmach Marvela praktycznie nie ma, chociaż mogłyby się pojawiać, bo kategoria wiekowa PG-13 umożliwia wulgaryzmy oraz jedno wyraźnie ostrzejsze przekleństwo na cały film. W MCU unikano tego, a teraz mamy klip promujący trzecią część Strażników Galaktyki, w której Star Lord traci cierpliwość do Nebuli i rzuca bardzo brzydkim słowem.

Oczywiście zostało to "wypikane", ale i tak jest to rzadka sytuacja, aby w filmach Disneya i Marvela pojawiały się tzw. "f-bomby". Wcześniej w obu częściach Spider-Mana słowa te zostały ucięte w odpowiednim momencie, natomiast ostatnio pojawił się plotki, że użyć takiego słowa miała Riri Williams w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, ale ostatecznie zostało to wycięte. Wygląda jednak na to, że mamy pierwszą taką sytuację w MCU, gdy słowo pada i jedynie zostaje ocenzurowane charakterystycznym dźwiękiem. Zobaczcie sami, co doprowadziło Petera Quilla do użycia łaciny:

Strażnicy Galaktyki 3 - opis fabuły

W Strażnikach Galaktyki 3 od Marvel Studios nasza ukochana grupa wyrzutków prezentuje się już nieco inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawą ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa. Są zdeterminowani, by Knowhere stało się bezpieczną przystanią - dla nich samych, ale i dla wszystkich uchodźców i przesiedleńców, zmagających się z trudami życia w surowym wszechświecie.

Strażnicy Galaktyki 3 - Nebula

Premiera w maju 2023 roku.