Strażnicy Galaktyki 3 - rozpoczęto zdjęcia do filmu. Nowy aktor w obsadzie

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Strażnicy Galaktyki 3 to kolejna produkcja Kinowego Uniwersum Marvela. Fani drużyny kosmicznych bohaterów MCU otrzymali w końcu dobrą wiadomość. Otóż reżyser widowiska, James Gunn, zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie, które informuje o początku produkcji filmu. Twórca jest na nim wraz z członkami obsady, wśród których znajdują się Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora) i Will Poulter (Adam Warlock). Zdjęcie jest dostępne poniżej. Pratt w osobnym wpisie nazwał Gunna szalonym geniuszem i napisał, że będzie warto czekać na film.

Ponadto ujawniono, że Chukwudi Iwuji dołączył do obsady widowiska w tajemniczej roli. Aktor poprzednio współpracował z Gunnem przy serialu Peacemaker.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1457754577411973122

Ujawniono również, że w specjalnej świątecznej produkcji Guardians of the Galaxy Holiday Special zagrają Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff i Sean Gunn, co oczywiście nie jest niespodzianką. Projekt ma trafić na Disney+ w 2022 roku.

Strażnicy Galaktyki 3 - film trafi do kin w USA 5 maja 2023 roku.