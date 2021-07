Strażnicy Galaktyki - świąteczna produkcja o bohaterach będzie częścią kanonu MCU

fot. Marvel

The Guardians of the Galaxy Holiday Special to specjalna produkcja świąteczna, w której pojawi się drużyna Strażników Galaktyki. Okazuje się, że ten projekt znajdzie się w kanonie Kinowego Uniwersum Marvela. Akcja produkcji będzie osadzona przed wydarzeniami z trzeciej części przygód Strażników. Reżyser obydwu projektów, James Gunn, potwierdził te informację w trakcie jednego z wywiadów.

Stwierdził, że ze specjalnego filmu dowiemy się rzeczy, których potrzebujemy się dowiedzieć przed trzecią częścią przygód kosmicznych bohaterów.

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Reżyser potwierdził również, że nakręci świąteczną produkcję w tym samym czasie, co widowisko Strażnicy Galaktyki 3. Używa do tego wielu tych samych scenografii. Gunn następnie potwierdził, że specjalny film nie będzie tak długi, jak zwykły film. Zamiast tego będzie trwał „poniżej 40 minut”, co jest porównywalne z odcinkiem limitowanego serialu Marvel Studios.