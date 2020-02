Strażnicy Galaktyki Vol. 3 i Legion Samobójców 2- James Gunn odpowiada na pytania fanów

James Gunn to twórca znany i lubiany. Potrafi nadać swoim dziełom indywidualny styl (choć nie wszystkie można nazwać udanymi), a serią Strażnicy Galaktyki wniósł do MCU sporo świeżości. W poniedziałek wieczorem, podczas sesji Q&A na swoim instgramowym profilu, odpowiadał na pytania fanów.

Wspomniał między innymi o swoich przygotowaniach do pisania scenariusza filmu The Suicide Squad (roboczo nazywamy go Legion samobójców 2). Twórca ujawnił, że zanim zaczął pracę, w ramach badań ponownie przeczytał absolutnie wszystkie komiksy związane z Legionem. Powrót do lektury każdego pojedynczego numeru związanego z tymi bohaterami jest czymś, co z pewnością pomoże mu zrozumieć postacie i zinterpretować je w sposób znacznie ciekawszy, niż miało to miejsce w wypadku poprzedniego filmu. Poświęcenie Gunna i wkładanie w pracy dużo energii i czasu to zresztą coś, co ostatnio wychwalał grający w filmie John Cena. Cena wspomniał, że Gunn zrobił na nim wielkie wrażenie i że bardzo reżysera podziwia.

Okazało się też, że Legion nie był jedynym pomysłem i opcją, jaką miał dla DC filmowiec. Gdyby nie udało się z The Suicide Squad, miał jeszcze dwa filmy do wyboru. Nie chciał jednak ujawnić ich tytułów. Inny fan zapytał, czy te inne filmy, to projekty, które mają teraz różnych reżyserów lub są jeszcze niezapowiedziane. Gun odparł, że te projekty powstałyby tylko wówczas, gdyby sam je zrealizował.

Oczekuje się, że Legion Samobójców 2 otrzyma kategorię wiekową R. Film ma do poprzednika z 2016 roku nawiązywać, ale nie stanowić jego kontynuacji. Oprócz Ceny, obsada filmu obejmuje także powracających Margot Robbie (Harley Quinn), Violę Davis (Amanda Waller), Joela Kinnamana (Rick Flag) i Jai Courtney (Captain Boomerang). Wystąpić mają również Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson i Taika Waititi.

Lada moment Gunn skończy pracę nad wspomnianym filmem i rozpocznie realizację projektu Strażnicy Galaktyki vol. 3. Film na być pewnego rodzaju zwieńczeniem serii, a scenariusz jest już od dawna gotowy. Powstał on jeszcze przed premierą dwóch ostatnich filmów o Avengers. Ostateczna forma skryptu nie zmieniła się od tego czasu zanadto (Gunn wiedział przecież, co wydarzy się w kolejnych filmach). Ten scenariusz jest całkiem blisko tego, jak go sobie pierwotnie wyobrażałem - powiedział Gunn na instastory. Jednak po drodze zawsze pojawiają się niespodzianki! Według Karen Gillan fabuła trójki jest najlepsza. Reżyser został też zapytany o to, czy... przywróciłby do życia Iron Mana.

Nie ma takiej opcji. Historia Downeya w tych filmach była świetna, a on sam był fenomenalnym Iron Manem.

Film Strażnicy Galaktyki Vol. 3 nie ma jeszcze daty premiery.