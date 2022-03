Strażnicy Galaktyki - pierwsze zdjęcia z planu świątecznej produkcji specjalnej wyjawiają miejsce akcji

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

The Guardians of the Galaxy Holiday Special to wyjątkowy, świąteczny program specjalny z udziałem drużyny Strażników Galaktyki, który trafi na platformę Disney+ w Boże Narodzenie w 2022 roku. Akcja projektu dzieje się między wydarzeniami w drugim i trzecim filmie o zespole kosmicznych herosów MCU. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu projektu. Zdradzają one, że przynajmniej część akcji programu będzie dziać się na Ziemi w czasie Bożego Narodzenia. Możecie je sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Twórca produkcji, James Gunn wyjawił, że program będzie trwał tyle, co inne formaty telewizyjne, czyli można spodziewać się, że zmieści się między 30 minut a godzinę.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - zdjęcia z planu

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1508594526973267975

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista i Pom Klementieff.

