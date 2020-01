Nowy Strażnik Teksasu - serial zostanie zrealizowany. Zamówiono sezon

Strażnik Teksasu powraca w kompletnie nowej wersji. Za sterami stoją Anna Fricke i Dan Lin, a gwiazda Nie z tego świata, Jared Padalecki zagra tytułową rolę.

Bohaterem rebootu jest Cordell Walker (Padalecki), wdowiec i ojciec dwójki dzieci, który ma swój własny kodeks moralny. Wraca do rodzinnego Austin po pracy pod przykrywką przez dwa lata i odkrywa, że jest tutaj wiele do zrobienia. Próbuje odbudować relację z dzieciakami i konserwatywną rodziną oraz znajduje wspólny język z nową partnerką. Jednocześnie podejrzewa, że jego żona mogła zostać zamordowana...

Ma być to pełny reboot, nie kontynuacja nawiązująca do oryginału, więc nikt nie spodziewa się gościnnych występów gwiazd kultowego serialu. Dla stacji The CW to kolejny reboot po serialach Czarodziejki, Dynastia i Roswell, w Nowym Meksyku.

Przypomnijmy, że kultowy Strażnik Teksasu z Chuckiem Norrisem emitowany był przez osiem sezonów, a później doczekał się jeszcze filmu telewizyjnego.