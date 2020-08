Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymają dostęp do bety xCloud

Źródło: Microsoft

Dotychczas z potencjału usługi streamingowej od Microsoftu mogli korzystać wyłącznie użytkownicy programu Xbox Insider, ale korporacja postanowiła udostępnić xClouda znacznie szerszemu gronu odbiorców. Miesiąc przed rynkowym debiutem usługi przetestują ją wszyscy subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate za pośrednictwem urządzeń z Androidem.

Jak poinformowała redakcja serwisu Engadget, start szeroko zakrojonych testów beta zaplanowano na godzinę 9:00 czasu wschodnioamerykańskiego. Co oznacza, że w Polsce akcja powinna wystartować o godzinie 15:00. Microsoft będzie rozsyłał subskrybentom powiadomienia z zachętą do skorzystania z nowej usługi.

Z racji że zbliżamy się do 15 września, planowanej premiery cloud gamingu w ramach Xbox Game Pass Ultimate, wchodzimy w okres ograniczonych testów beta, aby zapewnić płynne przejście cloud gamingu na aplikacje Xbox Game Pass na Androida. Obecni użytkownicy aplikacji Xbox Game Pass (Beta) otrzymają możliwość przetestowania wybranych tytułów, kiedy my będziemy przygotowywać doświadczenie do udostępnienia na szeroką skalę w następnym miesiącu – powiedział przedstawiciel korporacji redakcji Engadget.

W testach udział mogą wziąć subskrybenci z 22 regionów, do których trafi xCloud we wrześniu 2020 roku. Firma odda nam do dyspozycji około 30 spośród 100 tytułów upublicznionych w dniu oficjalnej premiery, a najbliższy miesiąc pozwoli dopracować usługę, aby w finalnej odsłonie działała bez zarzutu. Aplikacja Xbox Game Pass (Beta) dostępna jest w Sklepie Google Play. Program testów zakończy się 11 września, na 4 dni przed oficjalnym startem xClouda.